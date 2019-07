Ad oggi questa è la situazione dei ripescaggi dalla serie D alla Seconda Categoria (iscrizioni ancora in corso e da perfezionare). Facciamo il punto della situazione, categoria per categoria:





SERIE D

Hanno fatto domanda di ripescaggio Sinalunghese e Viareggio 2014. Per essere ripescata in serie D la Sinalunghese ha bisogno di dieci posti a disposizione (ipotesi improbabile). Possibilità: Sinalunghese 30%, Viareggio 5%.



ECCELLENZA

In attesa di un pronunciamento ufficiale sul caso Viareggio 2014 (tutto lascia pensare che si torni a due gironi a 16 squadre), ecco le possibilità di ripescaggio: Lampo 35%, Mazzola Valdarbia 20%.



PROMOZIONE

Possibilità di ripescaggio: Saline 30%, Serriciolo 10%.



PRIMA CATEGORIA

Per posti a disposizione, fusioni e rinunce, ecco il borsino delle squadre ripescate: Meridien Larciano 100%, Molazzana 100%, Ponte d’Arbia 100%, Comeana Bisenzio 100%, Tirrenia 100%, San Miniato 100%, Pieve al Toppo 100%, Isolotto 100%, Castelnuovo Val di Cecina 100%, Corsanico 100%, Cubino 49%.

Possibile la pubblicazione di una nuova classifica meritocratica.



SECONDA CATEGORIA

Possibilità di ripescaggio: Giovani Via Nova 100%, Montenero 100%, Sancat 100%, Campagnatico 100%, San Macario 100%, Crespina 100%, A.Castiglione 100%, A.Fucecchio 100&, Sagginale 100%, A.Piancastagnaio 100%, Cambiano United 100%, Colonnata 100%, Il Romito 100%, Orlando Calcio 100%, Barbarasco 100%, Palazzo del Pero 99%, La Briglia Misericordia Vaiano 99%, Buonconvento 99%.

Probabile la pubblicazione di una nuova classifica meritocratica.



JUNIORES REGIONALI

Da risolvere la situazione Viareggio 2014 (che comunque si è regolarmente iscritto). Possibilità di ripescaggio: I. Monsummano 50%.



Alessio Facchini