Dopo l'iscrizione in Eccellenza arrivano i primi colpi di mercato per il Fratres Perignano. La società rossoblu scalda i motori in vista della prossima stagione e il primo...





... innesto fa subito capire le intenzioni alla base del lavoro dei dirigenti. Arriva infatti a disposizione del confermato mister Ticciati Michele Gamba. Centrocampista che sa coniugare al meglio qualità e quantità, Michele approda a Perignano dopo le ultime esperienze con le maglie dell'Atletico Cenaia e del Vorno, entrambe nel campionato di Eccellenza. "Ho scelto Perignano - spiega l'esperto calciatore - per la serietà delle persone che lavorano all'interno della società. A Cenaia avevo avuto già modo di incontrare alcuni di loro e di poter vedere come si muovono e per questo posso affermare che nel calcio di oggi è sempre più difficile trovare persone che si impegnano con così tanta passione e serietà. L'ambizione della società e le idee mi hanno convinto che questa sia un'ottima occasione dove poter far bene e raggiungere buoni risultati".

Come ogni anno, Michele sta già lavorando a testa bassa per arrivare il primo giorno di preparazione già pronto per mettersi in gioco e migliorare sotto ogni punto di vista.

"Ho tanta voglia di fare bene e di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati il prima possibile - spiega Gamba -. Personalmente ogni anno punto a migliorare le mie prestazioni. Anche se l'età avanza, punto sempre ad alzare l'asticella un pelo più in alto e aggiungere qualcosa al mio repertorio. Speriamo di riuscire a fare l'ennesimo salto di qualità anche in questa stagione".

Ma che campionato sarà l'Eccellenza Toscana 2019/2020? Su questo Michele non ha dubbi:

"Sarà probabilmente il campionato di Eccellenza più difficile degli ultimi quattro-cinque anni. Al via ci sono molte squadre che sono ben organizzate e che hanno organici di tutto rispetto. Anche a Perignano abbiamo una rosa con tanti ragazzi dal valore tecnico molto alto. A me piace volare basso, quindi dico che il primo obiettivo è raggiungere la salvezza il prima possibile, così da poterci giocare in seguito le nostre carte in estrema tranquillità. Domenica dopo domenica poi cercheremo di capire quale potrà essere il nostro target. Dopo la salvezza quello che viene in più sarà tutto di guadagnato".

A Michele va un caldo benvenuto da parte di tutta la società, con la speranza di togliersi assieme tante soddisfazioni lungo tutto il corso della stagione.



Ufficio Stampa Fratres Perignano