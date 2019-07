Dilettanti : Ripescaggi: 11 in Prima, almeno 13 in Seconda! Inviato da Sonia Nuzzi 23 letture ) Sono arrivate in extremis, quasi a sorpresa, anche le iscrizioni di Vaianese e Portuale Guasticce per il prossimo campionato di Prima Categoria. Allo stato delle cose dunque...





... la prima esclusa dalla graduatoria dei ripescaggi è il Cubino.



Ma i giochi non sono ancora fatti, visto che nella prossima settimana scadranno i termini per l’iscrizione on line al campionato di Seconda Categoria, ma certamente, se lo vorranno, (almeno) tredici squadre potranno brindare al sicuro ripescaggio: Giovani Via Nova, Montenero, Sancat, Campagnatico, San Macario, Crespina, A.Castiglione, A.Fucecchio, Sagginale, A.Piancastagnaio, Cambiano United, Colonnata, Il Romito.

Hanno buone chance di ripescaggio: Orlando Calcio, Barbarasco, Palazzo del Pero, La Briglia Misericordia Vaiano e Buonconvento.



Tutto ok invece per il settore giovanile: salvo sorprese dell’ultima ora, tutte le squadre aventi diritto per i campionati regionali Juniores, Allievi, Allievi B e Giovanissimi si sono iscritte regolarmente.



Alessio Facchini







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 2 utenti online



Iscritti: 1

Semplici visitatori: 1



Sonia Nuzzi, Altro... utenti onlineIscritti: 1Semplici visitatori: 1 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli