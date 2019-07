Da poco terminata una stagione del campionato Primavera con l'Atalanta Campione d'Italia, ne inizia immediatamente un'altra. La Lega Serie A, ha ufficializzato le date...



del calendario per quanto riguarda la stagione 2019/2020.

Si parte il 14 Settembre con la 1ª Giornata, mentre la Regular-Season si concluderà il 23 Maggio 2020, con la 30ª Giornata. Fase Finale dal 2 al 10 Giugno. Di seguito il calendario completo:



CAMPIONATO PRIMAVERA 1 “TROFEO GIACINTO FACCHETTI”



GIRONE ELIMINATORIO:



andata - 1ª giornata: 14/09/19 / ritorno - 16° giornata: 25/01/20

andata - 2ª giornata: 21/09/19 / ritorno - 17° giornata: 01/02/20

andata - 3ª giornata: 28/09/19 / ritorno - 18° giornata: 08/02/20

andata - 4ª giornata: 05/10/19 / ritorno - 19° giornata: 15/02/20

andata - 5ª giornata: 19/10/19 / ritorno - 20° giornata: 22/02/20

andata - 6ª giornata: 26/10/19 / ritorno - 21° giornata: 29/02/20

andata - 7ª giornata: 02/11/19 / ritorno - 22° giornata: 07/03/20

andata - 8ª giornata: 09/11/19 / ritorno - 23° giornata: 14/03/20

andata - 9ª giornata: 23/11/19 / ritorno - 24° giornata: 04/04/20

andata - 10ª giornata: 30/11/19 / ritorno - 25° giornata: 18/04/20

andata - 11ª giornata: 07/12/19 / ritorno - 26° giornata: 25/04/20

andata - 12ª giornata: 14/12/19 / ritorno - 27° giornata: 02/05/20

andata - 13ª giornata: 21/12/19 / ritorno - 28° giornata: 09/05/20

andata - 14ª giornata: 11/01/20 / ritorno - 29° giornata: 16/05/20

andata - 15ª giornata: 18/01/20 / ritorno - 30° giornata: 23/05/20



PLAY OUT:

Andata: 27/05/20

Ritorno: 31/05/20



FASE FINALE:

Dal 2 al 10 giugno 2020



Contestualmente al nuovo Campionato Primavera 1, sono state ufficializzate dalla Lega Serie A, le date per quanto riguarda la Coppa Italia Primavera 2019/2020.

1° turno eliminatorio per il 25 Settembre. Semifinali che si disputeranno il 5 e 19 Febbraio, con Finale unica il 10 Aprile 2020.



Campione uscente la Fiorentina.