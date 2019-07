E' stata ufficializzata la lista delle 12 partecipanti al ”10° Memorial Nardino Previdi, tradizionale appuntamento di inizio stagione per quanto riguarda la categoria...





... Under 17 e dedicata alla memoria dell’uomo di calcio, dirigente e direttore sportivo, fra le altre, di Roma e Fiorentina, scomparso ormai 10 anni fa.

Dall'Atalanta alla Roma, passando per Torino, Parma, Reggio Audace, Sassuolo, Carpi, Modena, Hellas Verona, ChievoVerona, Spal ed Helsingor.



Il torneo si disputerà da giovedì 29 Agosto a domenica 1 Settembre, ad una settimana esatta dall'avvio del campionato, sui campi di Sassuolo, Modena e del Reggiano.