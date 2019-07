A poche ore dalla chiusura delle iscrizioni on-line appare probabile l’assegnazione ancora di un posto per il prossimo campionato di Prima Categoria. Andiamo con ordine.



C’erano quattro posti da assegnare, a questi si sono aggiunti (quasi sicuramente) altri nove posti. Uno dato dalla fusione fra Tau Calcio Altopascio e Vorno, altri tre dati dalle decisioni di Quercegrossa, S.Bozzano e Arno Calcio Laterina che hanno optato per campionati di categoria inferiori (Quercegrossa in Terza, Sporting Bozzano e Arno Cast.Laterina in Seconda). A questi otto vanno aggiunti: Pietrasanta (rinuncia al campionato), Atletico Calcio Impruneta (rinuncia al campionato), Indomita Quarata (che ha deciso di fare l’accorpamento con il Capolona Quarata), Portuale Guasticce e Vaianese (queste ultimi due situazione non definite e da verificare nelle prossime ore). Vanno così sicuramente in Prima Categoria: Meridien Larciano, Molazzana, Ponte d’Arbia, Comeana Bisenzio, Tirrenia, San Miniato, Pieve al Toppo, Isolotto, Castelnuovo Val di Cecina e Corsanico. Probabile (dovremo attendere domani per l’ufficialità) il Cubino.

Nel caso mancasse un posto (per la mancata iscrizione di Vaianese e Portuale Guasticce) si dovrà stilare la classifica meritocratica fra Romagnano, Sextum Bientina, Atletico Lucca, San Giusto L.B., Popolare Cep, Neania Castel del Piano, Montieri, C.S.Firenze, Staggia, Pergine, Firenzuola.



Alessio Facchini