Varie : Il Ct della Nazionale di futsal Musti in cattedra a Coverciano Inviato da Sonia Nuzzi 2 letture ) Era il 2007 quando Alessio Musti frequentava a Coverciano il corso per ‘Allenatore di calcio a cinque di primo livello’. Dodici anni dopo il Commissario Tecnico...





... della Nazionale maschile di fusa è tornato in quelle stesse aule del Centro Tecnico Federale, ma questa volta con una diversa prospettiva: come docente al massimo livello formativo per tecnici di futsal.



Essere qui oggi a Coverciano – ha commentato il Ct della Nazionale italiana di futsal, Alessio Musti – rappresenta il proseguimento di un percorso che ho iniziato ormai più di dieci anni fa, quando venni al Centro Tecnico Federale per seguire, da allievo, il corso per ‘Allenatore di calcio a cinque di primo livello’. Oggi sono qui in un’insolita veste di docente, portando agli allievi quella che è la mia esperienza personale. È una grande soddisfazione, oltre che un’emozione, poter dare una mano a questi ragazzi e ragazze nella loro formazione; persone appassionate che vogliono intraprendere una carriera in panchina. Questo corso rappresenta il secondo e ultimo step di formazione per gli allenatori di futsal, ma soprattutto una grande occasione di arricchimento, perché i tecnici hanno la possibilità di confrontarsi con altri colleghi presenti”.



In questa seconda e ultima settimana del corso continueranno ad alternarsi in cattedra personaggi illustri del futsal italiano. Sotto la supervisione del docente di riferimento – il coordinatore delle Nazionali di calcio a cinque, Roberto Menichelli – domani terrà una lezione la Ct della Nazionale femminile, Francesca Salvatore, mentre giovedì sarà la volta del responsabile dell’area di match analysis delle Nazionali di futsal, Riccardo Manno.



Di seguito, l’elenco completo degli allievi ammessi a seguire le lezioni:

Luca Angeletti, Loris Baldasso, Francesco Barbuto, Fabrizio Boi, Mariarosaria Campanelli, Gianpaolo Capursi, Edoardo Chiarini, Daniele Chilelli, Davide Del Papa, Emanuele Di Vittorio, Everton Dos Santos Figueiredo, Renato Fracci, Riccardo Franco, Riccardo Garzelli, Simone Ghinzani, Edoardo Giaccherini, Giuseppe Izzo, Paolo Lupi, Mario Milito, Dario Panico, Andrea Pietrunti, Davide Poleggi, Arianna Pomposelli, Giovanni Quattrone, Antonio Mario Riolo, Marco Sanginario, Ettore Sardelli, Alessandro Tuniz e Massimo Zudetich.







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 1 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 1



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 1 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli