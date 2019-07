In attesa di un pronunciamento ufficiale, che dovrebbe essere ratificato con una comunicazione tramite Comunicato Ufficiale del C.R.T. della Figc, il Viareggio 2014 è sul punto di...





...essere escluso dal campionato di competenza (Eccellenza)!



La circolare è chiara: il termine per l’iscrizione on-line è perentorio. E il termine era quello riportato dai comunicati ufficiali: le ore 24 di sabato 13 luglio 2019. E il Viareggio 2014 entro quell’ora non ha mandato l’iscrizione on line o una comunicazione scritta che attestava la volontà di iscriversi.



Dopo la decisione del CRT verificata attraverso un parere legale, il Viareggio 2014 potrà appellarsi verso la decisione presa facendo una richiesta a livello nazionale. Poi saranno gli organi nazionali a prendere una decisione. Ma il Crt andrà avanti, formalizzando la decisione di esclusione quasi presa.

Non sarà un’estate semplice anche quest’anno. Anche perché il Crt dovrà dirimere la questione inerente agli Juniores Regionali, essendosi iscritto regolarmente il Viareggio 2014 in quel campionato.

Cosa succederà all’I.Monsummano?

Verifichiamo allo stato delle cose 32 iscritte al campionato di Eccellenza, 2 gironi a 16 squadre e sugli Juniores una decisione da prendere.



Alessio Facchini