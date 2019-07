Giorni cruciali da parte della Covisoc D che sta spulciando tutte le domande delle squadre non aventi e aventi diritto a prendere parte al prossimo campionato di Serie D.



Allo stato delle cose, sono 5 i posti a disposizione per le non aventi diritto, può darsi che il Bisceglie possa rientrare in C dalla porta del Consiglio di Garanzia del Coni, a quel punto sarebbero 6 i posti a disposizione.

Una quarantina i casi da analizzare dopo le non iscrizioni di Rezzato e Cuneo. Il Gela è quasi spacciato, ballano altri casi che però alla fine potrebbero essere ridimensionati.

Due le toscane che hanno fatto domanda di ripescaggio: la Sinalunghese che dovrebbe occupare il sesto posto (in bilico anche il quinto) fra le squadre retrocesse e il Viareggio 2014 che però occuperebbe un posto inferiore in classifica.

Otto le squadre che sicuramente sono davanti alla Sinalunghese: Legnago, Olympia Agnonese, Pomigliano, Tamai fra le retrocesse e Agropoli, Gladiator, Pomezia e Legnano fra le perdenti degli spareggi interregionali.

A questo punto si attendono le decisioni del Consiglio Direttivo della Lega Dilettanti previsto per il 31 luglio, per sapere realmente quante altre squadre saranno escluse dalla serie D. La Sinalunghese “spera” ma il ripescaggio sembra difficile. Lo stesso dicasi, con ancora meno speranze, per il Viareggio 2014.



Alessio Facchini