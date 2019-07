Dopo la formazione della squadra d’Eccellenza la società blu amaranto comunica i primi arrivi per le formazioni giovanili: si parte con gli Allievi B dal Jolly Montemurlo il trio...





...Arcangioli, Sarti e Turri; Biancalani e Diffini dal Coiano Santa Lucia e a chiudere Shpati dal Maliseti Tobbianese.

Per il gruppo dei Giovanissimi Regionali il nucleo storico del Jolly Montemurlo composto da Buscema, Bashikimi, Colzi, Landini, Marchettini, Silvieri e Spinelli; dalla Pistoiese Galeotti e Mancini a completare Boemi dal Viaccia. Novità anche per la panchina: infatti alla guida tecnica del 2005 ci sarà Marco Colonna proveniente dal Jolly Montemurlo.