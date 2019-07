Il Nuovo Calcio San Martino si rinnova! La prima novità della stagione 2019/2020 sarà il ritorno del fondatore Domenico Pennacchia, che ricoprirà il ruolo di Presidente.



Pennacchia subentra a Lorenzo Giorgi che manterrà il ruolo di Direttore Sportivo. Lo staff tecnico che affronterà il prossimo campionato di Terza Categoria resterà invariato: allenatore Niccolò Biancalani, viceallenatore Lorenzo Moretti e Claudio Bechi allenatore dei portieri. Claudio Ammannati confermato come dirigente accompagnatore ufficiale della società. La squadra si radunerà lunedì 1° Settembre 2019 per iniziare la preparazione precampionato in attesa dei sorteggi della Coppa Provinciale e del calendario del campionato.



La Rosa dei giocatori è stata rinforzata rispetto alla passata stagione, infatti sono state otto le uscite, tra trasferimenti e svincoli. Il DS Giorgi, durante la presentazione della squadra avvenuta mercoledì 3 luglio, ha definito l’organico che affronterà il prossimo campionato di Terza Categoria, puntando a migliorare quanto fatto nell’anno precedente, con l’obiettivo di posizionarsi nelle zone alte della classifica, grazie anche al supporto che arriverà dai nuovi innesti, provenienti dalla Prima e Terza Categoria del campionato pratese, che di seguito verranno annunciati: Gianni Cordovani (portiere), Leonardo Blasotta (portiere), Luca Caricati (difensore), Giuseppe Forza (centrocampista), Daniele Morosini (centrocampista), Palanti Davide (centrocampista), Sulayman Kandeh (attaccante), Lorenzo Aiazzi (attaccante).



I giocatori chiave della scorsa stagione hanno tutti confermato la volontà di restare ancora con i nostri colori per puntare a migliorare la stagione passata e la società ha ancora un paio di colpi in serbo, che però verranno presentati a settembre quando la squadra si riunirà per la preparazione precampionato.