Varie : Beach Soccer: da San Benedetto arrivano i primi verdetti Inviato da Sonia Nuzzi 12 letture ) C’è già un verdetto importante al termine della terza tappa della Poule Scudetto Serie Aon 2019 a San Benedetto del Tronto: Viareggio e Happy Car Sambenedettese conquistano con...



... largo anticipo l’accesso alle Final Eight battendo rispettivamente il Canalicchio e il Catania.

Se per i bianconeri è stato tutto abbastanza semplice (vittoria per 16-2, con la metà dei gol a firma Gori, ora capocannoniere del torneo con 25 centri), i padroni di casa mettono in pratica la classica partita perfetta contro i campioni in carica, spinti dall’energia dei propri tifosi.

Alla “Globo Beach Arena” finisce 3-1 per la squadra di Di Lorenzo (stasera in onda alle ore 21.00 su Skysport Football): dopo il botta e risposta tra Bernardo e Corosiniti è la bomba su punizione di Jordan a tracciare il destino dell’incontro chiuso dal tris di Josep Jr, che ha ricevuto il premio Hora quale miglior giocatore della tappa. Sfortunati gli etnei con le traverse colpite da Zurlo e Llorenc sul forcing finale. Vittoria importante anche per il Terracina sull’Ecosistem Catanzaro (il match sarà trasmesso sempre stasera su Skysport alle ore 22.00) che aggancia così il Pisa sconfitto da un grande Palazzolo. Il Napoli guadagna due punti preziosi all’extratime contro il GLS Due Mari, ancora fermo a zero punti insieme al Canalicchio.

Gli altri posti ancora in palio per le finali di Catania, e i relativi accoppiamenti nel tabellone, si decideranno tra circa venti giorni a Giugliano in Campania (2-4 agosto). Adesso la Serie Aon si prenderà una pausa per lasciare spazio alla Nazionale, impegnata nelle qualificazioni ai mondiali FIFA in Paraguay: già da domani i dodici convocati dal ct Emiliano Del Duca si metteranno al lavoro a Terracina prima di volare a Mosca dove affronteranno, nell’ordine, Kazakistan (19 luglio), Repubblica Ceca (il 20) e Polonia (lunedì 22).

Sempre in tema di maglia azzurra, la tappa marchigiana è stata anche l’occasione per dare il via al primo incontro della stagione tra gli allenatori della Serie Aon e lo staff tecnico dell’Italia. “Stabilire un filo diretto tra club e Nazionale sulla gestione dei giocatori è una nostra priorità – ha spiegato il Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer Roberto Desini - Seguiranno altri confronti con l’obiettivo di tenere il discorso sempre vivo per la crescita del movimento e dei colori azzurri”.

Lo stesso dirigente LND ha fatto il punto sugli ultimi tre giorni: “Qui si respira vera aria di beach soccer: sia per organizzazione che per partecipazione di pubblico, San Benedetto del Tronto si conferma un appuntamento di punta per il campionato, ringrazio per questo la società di casa e l’amministrazione locale”.



POULE PROMOZIONE

Finisce qui invece la stagione nella Poule PromozioneSicilia, già certificato dall’aritmetica venerdì scorso. La formazione di Belluso, grazie al successo contro il Cagliari per 9-3, andrà così a giocare le Final Eight di agosto a Catania, oltre a partecipare alla Poule superiore nel prossimo campionato. Alle spalle dei siciliani si piazza la Vastese, trascinata alla vittoria contro il Genova dalla tripletta di un Maccione in stato di grazia. Niente da fare per il Bari che dopo la sconfitta col No Name Nettuno chiude all’ultimo posto e retrocede in B.



TUTTI I RISULTATI

POULE SCUDETTO

Risultati del 12 luglio – 4ª giornata

CANALICCHIO CT – TERRACINA 2– 9

ECOSISTEM CZ – GLS DUE MARI 5– 2

VIAREGGIO – PALAZZOLO 8– 5

CATANIA– PISA 5– 2

HAPPYCAR SAMBENEDETTESE– NAPOLI 7– 5



Risultati del 13 luglio – 5ª giornata

TERRACINA – PALAZZOLO 7– 8 d.t.s.

CANALICCHIO CT – ECOSISTEM CZ 2– 7

PISA – NAPOLI 6– 3

CATANIA – VIAREGGIO 5– 7 d.t.s

HAPPYCAR SAMBENEDETTESE – GLS DUE MARI 4– 0



Risultati del 14 luglio – 6ª giornata

PALAZZOLO – PISA 8– 4

GLS DUE MARI – NAPOLI 5 – 6 d.t.s.

ECOSISTEM CZ – TERRACINA 4– 6

VIAREGGIO – CANALICCHIO CT 16 – 2

HAPPYCAR SAMBENEDETTESE – CATANIA 3– 1





Classifica – Poule Scudetto



VIAREGGIO punti 17

HAPPY CAR SAMBENEDETTESE p. 15

CATANIA p.12

PISA BS p. 9

TERRACINA BS p. 9

NAPOLI p. 8

SPORT PALAZZOLO p. 8

ECOSISTEM CZ p. 6

GLS DUE MARI p.0

CANALICCHIO CT p. 0





POULE PROMOZIONE



Risultati del 12 luglio – 7ª giornata

CITTA’ DI MILANO – BARI 6 – 7 d.t.r.

SICILIA – GENOVA 6 – 3

ATLETICO LICATA – VIRTUS ENTELLA 5– 6

VASTESE – ROMAGNA 6 – 2

NONAME NETTUNO – CAGLIARI 5 – 7



Risultati del 13 luglio – 8ª giornata

VIRTUS ENTELLA – NONAME NETTUNO 3 – 7

CAGLIARI – GENOVA 7– 8

VASTESE – ATLETICO LICATA 8 – 4

BARI – SICILIA 4 – 3

ROMAGNA – CITTA’ DI MILANO 1 – 3



Risultati del 14 luglio – 9ª giornata

ATLETICO LICATA – ROMAGNA 5 – 4

GENOVA – VASTESE 1– 4

SICILIA – CAGLIARI9 – 3

NONAME NETTUNO –BARI 6 – 2

CITTA’ DI MILANO – VIRTUS ENTELLA 3 – 5



CLASSIFICA FINALE

SICILIA punti 24

VASTESE p.20

NONAME NETTUNO p. 18

GENOVA p.13

CITTA' DI MILANO p. 12

CAGLIARI p. 12

VIRTUS ENTELLA p. 9

ROMAGNA p. 7

ATLETICO LICATA p. 6

BARI p. 1



La Società Sicilia BS si qualifica per le Finali Scudetto ed acquisisce il diritto ad iscriversi alla Poule Scudetto 2020, mentre la società Bari BS retrocede in Serie B.









