Quella di domani - lunedì 15 luglio - potrebbe essere una giornata cruciale per la massima categoria dei Dilettanti toscani. Procedendo con ordine, venerdì scorso il Consiglio Federale ha...



...ripescato le squadre per completare l’organico dei campionati di serie B e serie C (dentro Venezia in B, Fano, Paganese, Verona, Modena e Reggio in C che attualmente ha l’organico di 59 squadre) e si sono chiuse le iscrizioni per la serie D (fuori Cuneo e Rezzato); attualmente sono cinque le squadre da ripescare e alla fine, dopo la verifica della Covisoc D, potrebbero essere 6-7 i posti da recuperare. Ecco la situazione delle squadre toscane dalla serie D alla Seconda Categoria.

SERIE D

Hanno fatto domanda di ripescaggio Sinalunghese e Viareggio 2014. Possibilità: 25%.

ECCELLENZA

Si sono chiuse ieri sabato 13 luglio 2019 le iscrizioni on line. Un colpo di scena da verificare ufficialmente nella giornata di lunedì potrebbe portare all’esclusione del Viareggio 2014 dall’Eccellenza, nonostante Gianni Petrollini, ds del Viareggio, da noi interpellato nella giornata di ieri, si è detto certo di avere ottemperato a tutte le scadenze necessarie. Il Viareggio ha fatto oppure no l’iscrizione on line? Nel caso negativo di una mancata iscrizione on line in Eccellenza del Viareggio 2014, che a quel punto potrebbe puntare solo al ripescaggio in serie D, l’Eccellenza sarà composta da due gironi di 16 squadre con inizio della Coppa il 1° settembre e l’inizio del campionato l’8 settembre .

Possibilità di ripescaggio, legate al ritorno della Sinalunghese in serie D: Lampo 40%, Mazzola Valdarbia 25%.

PROMOZIONE

Non ci sono casi particolari da segnalare. I gironi tornano a 16 squadre con la fusione Pecciolese – Fratres Perignano. Possibilità di ripescaggio: Saline 30%, Serriciolo 10%.

PRIMA CATEGORIA

Per posti a disposizione, fusioni e rinunce, ecco il borsino delle squadre ripescate: Meridien Larciano 100%, Molazzana 100%, Indomita Quarata 100%, Ponte d’Arbia 100%, Comeana Bisenzio 100%, Tirrenia 100%, San Miniato 100%, Pieve al Toppo 100%, Isolotto 100%, Castelnuovo Val di Cecina 60%, Corsanico 40%, Cubino 30%.

SECONDA CATEGORIA

Possibilità di ripescaggio: Giovani Via Nova 100%, Montenero 100%, Sancat 100%, Campagnatico 100%, San Macario 100%, Crespina 100%, A.Castiglione 100%, A.Fucecchio 100%, Sagginale 100%, A.Piancastagnaio 100%, Cambiano United 80%, Colonnata 80%, Il Romito 70%, Orlando Calcio 60%, Barbarasco 50%, Palazzo del Pero 50%, La Briglia Misericordia Vaiano 50%, Buonconvento 50%.

JUNIORES REGIONALI

Se il Viareggio 2014 non avesse fatto l’iscrizione on line in Eccellenza, l’Intercomunale Monsummano prenderà parte nella prossima stagione al campionato regionale Juniores. Con grande soddisfazione da parte di tutti.

