Comunicati Stampa : 5 ex-Allievi in Eccellenza col Tau Altopascio Inviato da Sonia Nuzzi 4 letture ) Prosegue a grandi ritmi la campagna di rafforzamenti del Tau Calcio Altopascio che la prossima stagione sarà impegnato nel campionato di Eccellenza a seguito della fusione con il Vorno.



Lo staff sta infatti completando la squadra e tra i nuovi arrivati ci sono: Alex Donati (portiere), Gianmarco e Lorenzo Magini (difensore il primo, centrocampista il secondo), Giacomo Pratesi (centrocampista) e Federico Fanani (difensore). Tutti del 2002, i cinque ragazzi vengono direttamente dal Centro di formazione Inter del Tau: sono loro, infatti, gli ex Allievi Elite della società guidata da Antonello Semplicioni che continueranno a vestire i colori amaranto.

Reduci da una bella stagione, conclusa con la vittoria della Coppa Toscana, i cinque nuovi giocatori sono la conferma di quello che è il progetto-pilota del Tau in Eccellenza: dare continuità al lavoro svolto a livello di settore giovanile, con la prima squadra che diventerà il proseguimento dove far crescere gli atleti più giovani e avvicinarli al mondo dei grandi.









