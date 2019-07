Il patron Valerio Biasci, insieme al presidente Stefano Bonsignori, al vice presidente Silvano Lelli e al Direttore Generale Veniero Frosini, annunciano l'iscrizione della società...



...Fratres Perignano al campionato di Eccellenza 2019/2020. L'iscrizione arriva a seguito della fusione avvenuta a titolo gratuito con la Pecciolese, grazie alla quale la società perignanese, allenata dal confermato mister Fabrizio Ticciati e allestita dal Direttore Sportivo Mirco Ragoni, potrà presentarsi ai nastri di partenza del prossimo torneo di Eccellenza.

L'organico dirigenziale del Fratres Perignano rimane immutato nella sostanza. Non ci saranno infatti nuovi ingressi nel Consiglio Direttivo. La fusione nasce grazie ai buoni rapporti tra le due società e alla grande stima reciproca tra l'ormai ex presidente della Pecciolese Enrico Lenzi e Valerio Biasci. Sono infatti note a tutti la professionalità e la serietà che da sempre contraddistinguono l'operato di questi due professionisti e di una società, quella del Fratres Perignano che in pochi anni ha saputo scalare le categorie partendo dalla Terza fino ad arrivare al vertice massimo del Comitato Regionale Toscano: il torneo di Eccellenza. Una società da sempre condotta alla perfezione sotto ogni punto di vista da un gruppo di dirigenti che, dopo grandi sforzi, si sono meritati anche la soddisfazione di aver creato nell'anno 2014 il Progetto Giovanile Fratres con presidente Daniele Santucci e responsabile Mario Cappagli. In soli cinque anni il settore giovanile ha raggiunto il numero di 250 tesserati e in questa stagione, con la formazione Juniores, ha vinto quest'anno il campionato Provinciale livornese, guadagnandosi così la promozione nella categoria Regionale per l'anno prossimo. La società Fratres Perignano e il Progetto Giovanile garantiscono al territorio della Valdera un'importante presenza sia nel settore giovanile sia con la Prima Squadra, che parteciperà a un campionato di Eccellenza di alto livello che vedrà al suo interno tante squadre di spessore e tradizione come Massese, Viareggio, Poggibonsi, San Gimignano e molte altre. La società rossoblù si è messa al lavoro per costruire una squadra in grado di raccogliere grandi risultati e rappresentare al meglio in entrambi i tornei il comune di Casciana Terme Lari e la Valdera, così da poter recitare sempre un importante ruolo da protagonista nella prossima stagione e in futuro.



Ufficio Stampa Fratres Perignano