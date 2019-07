Oggi il Consiglio Federale ratificherà i ripescaggi delle squadre per completare l’organico dei campionati di Serie B e Serie C; contemporaneamente si chiuderanno...







... le iscrizioni alla Serie D (alla fine potranno essere 7-8 i posti da recuperare). Ecco la situazione delle squadre toscane dalla Serie D alla Seconda Categoria:



SERIE D

Hanno presentato domanda di ripescaggio Sinalunghese e Viareggio 2014. POSSIBILITÀ: 30%.



ECCELLENZA

Domani si chiuderanno le iscrizioni on line. Solo in una situazione ancora non è stata fatta ma alle fine tutte le 33 squadre aventi diritto si iscriveranno. POSSIBILITÀ DI RIPESCAGGIO: Lampo 20%, Mazzola Valdarbia 5%.



PROMOZIONE

Non ci sono casi particolari da segnalare. I gironi tornano a 16 squadre con la fusione Pecciolese – Fratres Perignano. POSSIBILITÀ DI RIPESCAGGIO: Saline 30%, Serriciolo 10%.



PRIMA CATEGORIA

Per posti a disposizione, fusioni e rinunce, ecco il borsino delle SQUADRE RIPESCATE: Meridien Larciano 100%, Molazzana 100%, Indomita Quarata 100%, Ponte d’Arbia 100%, Comeana Bisenzio 100%, Tirrenia 100%, San Miniato 100%, Pieve al Toppo 100%, Isolotto 100%, Castelnuovo Val di Cecina 60%, Corsanico 40%, Cubino 30%.



SECONDA CATEGORIA

POSSIBILITÀ DI RIPESCAGGIO: Giovani Via Nova 100%, Montenero 100%, Sancat 100%, Campagnatico 100%, San Macario 100%, Crespina 100%, A.Castiglione 100%, A.Fucecchio 100%, Sagginale 100%, A.Piancastagnaio 100%, Cambiano United 80%, Colonnata 80%, Il Romito 70%, Orlando Calcio 60%, Barbarasco 50%, Palazzo del Pero 50%, La Briglia Misericordia Vaiano 50%, Buonconvento 50%.



Alessio Facchini