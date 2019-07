L’Italia del Beach Soccer che ha appena concluso lo stage a Terracina è pronta per affrontare la FIFA Beach Soccer World Cup 2019 – Europe Qualifier...



... in programma a Mosca dal 19 al 27 luglio i cui calendari sono stati ufficializzati oggi dalla Beach Soccer World Wide.

Gli Azzurri, inseriti nel girone C con Kazakhstan, Repubblica Ceca e Polonia scenderanno sul rettangolo di sabbia venerdì 19 luglio alle 16.30 (ora italiana) per affrontare i kazaki. Il giorno dopo se la vedranno alle 16.30 con i cechi. L’ultima gara del girone è in programma lunedì 22 luglio alle 17.45 con i polacchi.



La fase a gironi che coinvolge venti squadre divise in cinque raggruppamenti (A, B, C, D e D) terminerà il 22 luglio.



Passeranno al turno successivo le prime tre di ogni raggruppamento più la migliore quarta di tutti i gironi. Le sedici squadre qualificate si affrontano in scontri diretti martedì 23 luglio dalle 10 alle 19 (ora italiana). Dal 24 al 26 luglio dalle 15.15 alle 19.00 le otto che passano al turno successivo vengono divise in due gironi formati da quattro nazionali. Le prime due di ogni raggruppamento si qualificano per i Mondiali in programma ad Asuncion in Paraguay dal 21 Novembre al 1 Dicembre e si affronteranno in semifinali e finale (27 luglio dalle 13.45 alle 17.30) per conseguire punteggi nel ranking europeo. L’ultimo posto disponibile ai Mondiali se lo giocheranno tra di loro le due terze dei gironi della 2^ fase (sempre il 27 luglio).



Dopo il raduno di Terracina, durante la tappa della Poule Scudetto e Poule Promozione della Serie A italiana in programma in questo fine settimana a San Benedetto del Tronto, il ct Emiliano Del Duca dovrebbe sciogliere le ultime riserve ufficializzando i nomi dei dodici giocatori che parteciperanno alle qualificazione europee al prossimo Mondiale in programma in Paraguay dal 21 Novembre al 1 Dicembre.



FIFA Beach Soccer World Cup 2019 – Europe Qualifier

LE SQUADRE

Girone C: Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Kazakhstan

IL CALENDARIO

Venerdì 19 luglio (ora italiana)

ore 11.15 Polonia-Rep.Ceca

ore 16.30 Kazakhstan-Italia



Sabato 20 luglio

ore 11.15 Polonia-Kazakhstan

ore 16.30 Italia-Repubblica Ceca



Lunedì 22 luglio

ore 12.30 Repubblica Ceca-Kazakhstan

ore 17.45 Italia-Polonia



Martedì 23 luglio

Sedicesimi di finale

Mercoledì 24 luglio

Round Robin

Giovedì 25 luglio

Round Robin

Venerdì 26 luglio

Round Robin

Sabato 27 luglio

Play Off e Finale