Si avvicina un fine settimana ricco di partite per le squadre del campionato di Serie A di Beach Soccer, che prevede una tappa sia per la Poule Scudetto (seconda tappa)



che per la Poule Promozione (terza tappa).



Tutte le gare si svolgeranno alla Globo Beach Arena di San Benedetto del Tronto fra venerdì 12 e domenica 14 luglio.

L’Happy Car Samb, società ospitante, comunica che questa mattina (giovedì 11 Luglio) alle ore 12.30, presso la sala consiliare del Comune di San Benedetto del Tronto, si terrà la presentazione ufficiale della tappa, alla quale saranno presenti l’assessore allo Sport Pierluigi Tassotti ed i rappresentanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti, oltre, naturalmente, ai dirigenti dell’Happy Car Samb Soccer.



Questo il programma completo:



POULE SCUDETTO

Venerdì 12 luglio

Ore 10.45: CANALICCHIO CT – TERRACINA BS

Ore 15.45: ECOSISTEM CATANZARO – GLS DUE MARI BS

Ore 15.45: VIAREGGIO BS – SPORT CLUB PALAZZOLO*

Ore 17.00: CATANIA BS – PISA BS

Ore 18.15: HAPPY CAR SAMBENEDETTESE – NAPOLI BS



Sabato 13 luglio

Ore 14.30: TERRACINA BS – SPORT CLUB PALAZZOLO

Ore 14.30: CANALICCHIO - ECOSISTEM CATANZARO *

Ore 15.45: PISA BS – NAPOLI BS

Ore 17.00: CATANIA BS – VIAREGGIO BS

Ore 18.15: HAPPY CAR SAMBENEDETTESE – GLS DUE MARI BS



Domenica 14 luglio

Ore 10.45: SPORT CLUB PALAZZOLO – PISA BS

Ore 10.45: GLS DUE MARI BS – NAPOLI BS *

Ore 13.15: ECOSISTEM CATANZARO - TERRACINA BS

Ore 17.00: VIAREGGIO BS – CANALICCHIO BS

Ore 18.15: HAPPY CAR SAMBENEDETTESE – CATANIA BS



POULE PROMOZIONE

Venerdì 12 luglio

Ore 12.00: CITTA’ DI MILANO - BARI BS

Ore 13.15: SICILIA BS - GENOVA BS

Ore 14.30: ATLETICO LICATA – VIRTUS ENTELLA BSC *

Ore 14.30: VASTESE BC – ROMAGNA BS

Ore 17.00: NONAME NETTUNO – CAGLIARI BS *



Sabato 13 luglio

Ore 10.45: VIRTUS ENTELLA BSC - NONAME NETTUNO

Ore 12.00: CAGLIARI BS - GENOVA BS

Ore 13.15: VASTESE BS - ATLETICO LICATA

Ore 15.45: BARI BC – SICILIA BS *

Ore 17.00: ROMAGNA BS – CITTA’ DI MILANO *



Domenica 14 luglio

Ore 9.30: ATLETICO LICATA - ROMAGNA BS

Ore 12.00: GENOVA BS – VASTESE BS *

Ore 12.00: SICILIA BS – CAGLIARI BS

Ore 14.30: NONAME NETTUNO – BARI BS

Ore 15.45: CITTA’ DI MILANO – VIRTUS ENTELLA BSC

*campo 2









Comunicati Stampa



