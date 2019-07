Il Comitato Regionale Toscana – Lega Nazionale Dilettanti ha stipulato un accordo di collaborazione con Duferco Energia che ha come finalità quello di permettere a ...







...tutte le società calcistiche della nostra Regione di usufruire gratuitamente di una consulenza mirata all’efficientamento energetico delle strutture sportive e all’ottimizzazione dei costi, partendo dalla verifica dei consumi e dall’analisi delle criticità energetiche degli impianti.



Duferco Energia S.p.A, che opera nell’intera filiera del mercato energetico italiano, dalla produzione da fonti rinnovabili alla commercializzazione di energia elettrica e gas per tutti i segmenti di mercato, offre inoltre i seguenti servizi:



RELAMPING LED

per l’impianto luci dei campi da gioco

SOSTITUZIONE CALDAIE

sfruttando la cessione del credito fiscale

FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

basate su consulenze professionali, mirate alla riduzione dei costi



Consulenza esperta e dedicata

Un consulente esperto e dedicato sarà a totale disposizione del cliente per un’analisi dei consumi dell’impianto di gioco, finalizzata alla ricerca dei costi che possono essere oggetto di efficientamento energetico, ottimizzando la spesa e migliorando i consumi.

Che cosa è la Cessione del credito fiscale?

In caso di sostituzione della caldaia esistente con una di nuova generazione, il cliente potrà decidere di pagare la sola parte dei lavori non coperta da incentivi fiscali, cedendo il credito a Duferco Energia che si farà carico delle spese rimanenti.

Risparmi certi e maggiore efficienza.

I progetti di efficientamento energetico di Duferco Energia sono una garanzia sia per il miglioramento dei consumi dell’impianto che per l’abbassamento dei costi energetici.



Una scelta consapevole oggi e un ritorno garantito, giorno dopo giorno.