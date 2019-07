Macron, azienda leader internazionale nel settore del teamwear, mette a segno un altro prestigioso risultato in campo nazionale e annuncia l’importante partnership tecnica...





... con la Lega Nazionale Dilettanti. Un’ulteriore conferma del percorso di crescita dell’azienda italiana che, oltre ad essere il terzo brand europeo a livello di club, si afferma come partner ideale per enti, organismi e federazioni sportive.



Il rapporto che legherà Macron e Lega Nazionale Dilettanti avrà la durata due stagioni sportive (2019/20 – 2020/21) e riguarderà la fornitura di tutto l’abbigliamento, accessori, divise gara, materiale tecnico per la sede nazionale, i Comitati Regionali, le Delegazioni Provinciali e nello specifico settore del teamwear, il Dipartimento Beach Soccer, dove Macron è già presente come fornitore del pallone ufficiale del campionato. La fornitura si estende alla Rappresentativa di Serie D, che prende parte alla Viareggio Cup, alle Rappresentative Nazionali LND Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 ed a tutti i team che partecipano alla Juniores Cup.



“Sono molto lieto di ufficializzare questo importante accordo con il nuovo sponsor tecnico Macron, una delle maggiori eccellenze nel made in Italy a forte valenza internazionale – afferma il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia - L’azienda bolognese, come sottolineato anche nel suo claim, sposa gli stessi valori della Lega Nazionale Dilettanti, lo stesso spirito, ben condensato nello slogan: Fatica, passione, determinazione per raggiungere l’obiettivo. La grande qualità dei prodotti Macron accompagnerà le imprese delle nostre Rappresentative e sono certo, verrà molto apprezzata dai nostri giovani calciatori e da tutti gli addetti ai lavori”.



A caratterizzare la fornitura tecnica, i capi di abbigliamento e le maglie che saranno realizzate per i vari settori della Lega Nazionale Dilettanti, sarà la nuova icona del brand italiano: il Macron Hero. Il logo, che rappresenta la figura umana, si ispira alla punta della lancia che per definizione è dinamismo e rapidità. Il Macron Hero simboleggia in modo ancora più efficace la gioia alla fine della sfida. Il raggiungimento di un obiettivo. Fatica, passione e determinazione. La filosofia Macron: “Work hard. Play harder”