La società pratese Zenith Audax comunica la composizione dell'area tecnica per la stagione 2019/2020, completata con l'arrivo di Marco Colonna ed Enrico Coveri...





...e la contestuale partenza di Loris Burani e Fabio Montemaggi. Da segnalare l'inserimento del calcio femminile:



*** AREA TECNICA - STAGIONE 2019/2020 ***



Resp. Prima Squadra e Juniores: Enrico Cammelli

Resp. Settore Giovanile: Marco Magni

Direttore Scuola Calcio: Alessio Bacci

Resp. Scuola Calcio: Maurizio Biscardi

Coord. Progetto Women: Giulia Valentini

Maestro di tecnica: Samuele Sorbera

Resp. Medico: Dr. Paolo Burchietti

Prep. Portieri Eccellenza/Juniores: Angelo De Caro

Prep. Portieri Settore Giovanile / Scuola Calcio: Alessio Falteri





STAFF TECNICO

• Eccellenza:

All. Andrea Bellini

Vice All. Samuele Sorbera

Prep. Atletico Lorenzo Bernocchi

• Juniores:

All. Fabrizio Bellandi

• Allievi

All. Gabriele Barbieri

• Allievi B:

All. Barni David

• Giovanissimi:

All. Marco Colonna

• Giovanissimi B:

Enrico Coveri - Alessio Rotondo

• Prep. Atletico Sett.Giovanile Marco Bennati



• Esordienti 2007:

Bernocchi-Mari-Tanzini

• Esordienti 2008:

Grosu Leonetti-Margheri

• Pulcini 2009:

Carollo-Maretto-Piani

• Pulcini 2010:

Baroncelli-Caputo-Iannettone

• Primi calci 2011:

Poli-Simionati-Silva Reis

• Primi calci 2012:

Gori-Perugi-Romoli

• Piccoli Amici 2013-2014:

Gori-Langianni-Risaliti