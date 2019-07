C’era il pubblico delle grandi occasioni per la giornata delle finali del “15° Matteo Valenti”. Sotto la ormai consueta e sapiente regia di Stefano Santini sono scese sulla sabbia...



...del Bagno Flora a Viareggio, ben 39 formazioni che si sono date battaglie per vincere il torneo con le partite che sono state disputate a partire dal 28 giugno, fino a ieri, lunedì 8 luglio, giorno delle finali.

Le 39 formazioni erano state divise a seconda della categoria d’appartenenza, ovvero U10, U14, U16, U18 e OPEN, in cui si sono dati battaglia numerosi giocatori del Viareggio Beach Soccer e della Nazionale Italiana.



A partire dalle 16.00 di lunedì 8 luglio si sono svolte le finali, dalle categorie più piccole, salendo mano a mano per arrivare (alle 20.30) con la Finale del Under 18; successivamente a questa partita, si è svolta la toccante e bella cerimonia che da 15 anni è il pre-finale vero e proprio, durante la quale è stata consegnata ai genitori di Alessandro Cecchi una targa commemorativa. Alessandro è il ragazzo che ci ha lasciati a settembre, per un incidente in scooter successo a Viareggio; un ragazzo molto conosciuto in città e che aveva partecipato più volte al Torneo. Successivamente, grazie alle coreografie dei maestri del carnevale Fratelli Cinquini si è creato un quadro vivente luminoso in cui è apparsa la scritta: “Matteo” e "Ale" in memoria di Matteo Valenti ed Alessandro Cecchi.



Sempre per la parte della cerimonia ad animare il tutto sono stati anche gli Sbandieratori della contrada del Pozzo di Querceta, che sono presenti ormai da qualche anno, inoltre una rappresentativa della Ginnastica Motto, capitanata dall’insegnante Susy Cinquini, che ha intrattenuto il pubblico.



Vendendo alla finale OPEN, quest’anno a scontrarsi erano Brambilla’s Gladiators e Clinica iPhone, due squadre molto forti e con giocatori di qualità, questo giustifica l’alternanza di gol da una parte e dall’altra, basti pensare che il risultato finale dopo i due tempi regolamentari vedeva le due squadre sul risultato di 3-3. Secondo le regole del torneo sono disponibili 5 minuti di Extra Time con goldengoal, e sono i ragazzi di Brambilla’s Gladiators che la spuntano con un goal di Luca Maiorana. Brambilla's Gladiators fa il bis e per il secondo anno consecutivo porta a casa il torneo, vincendo il Memorial Matteo Valenti 2019.

Finito il match è stato il momento delle premiazioni che hanno riguardato, oltre ai vincitori delle varie categorie, vari premi speciali. A con segnare i premi alla categoria Open è stato Andrea Masiello, il difensore di origine viareggina che milita in Serie A nell'Atalanta. Per la categoria Open, i premi speciali sono stati Miglior Portiere vinto da Mattia Rizzato (Brambilla’s Gladiators), Miglior Giocatore del Torneo che è stato vinto da Gianmarco Genovali (Brambilla’s Gladiators), mentre il titolo di Capocannoniere del torneo vinto da Giacomo Petracci (Clinica iPhone).



Questi i Risultati di Tutte le finali:

Under 14 – Finale 3°- 4° posto: Buriana Arredoteak – Il Polpo 5-6 dcr

Under 16 - Finale 3°- 4° posto: Bar Bini/Nautica Gabbani – Sexy Fendi 9-6

Under 18 – Finale 3° - 4° posto: Atletico Viareggio – Giro Fly 7-3

Under 10 – Finale 1°- 2° posto: The Warriors Beach – La taverna di Poldo 4-3

Under 14 - Finale 1°- 2° posto: Vamos Bs – Hotel Firenze 6-3

Under 16 – Finale 1°- 2° posto: Il sorriso di Elisa – Il vagero 1-2

Under 18 – Finalissima 1°-2° posto: Pippero – Boca Orsi 3-6

OPEN - Finalissima 1°-2° posto: Brambilla’s Gladiators – Clinica Iphone 4-3 dopo golden gol



Sul profilo Instagram "calciopiu.1982" ampio resoconto fotografico della manifestazione a cura di Matteo Moriconi - www.matteomoriconi.com