Il Campionato Mondiale di Calcio Femminile FIFA ha catturato i cuori e l’attenzione di un vasto pubblico e come sempre le conversazioni hanno invaso la piattaforma Twitter.





Che si trattasse di VAR, di esultare per i goal, oppure di assenze di rilievo nella formazione, Twitter è stato il luogo in cui i tifosi si sono riuniti per assistere e commentare il campionato.



Dopo 52 partite che hanno fatto battere i cuori del mondo intero, inclusa la finale tra Stati Uniti d’America (@USWNT) e Paesi Bassi (@oranjevrouwen), sono stati raccolti e analizzati i momenti, a partire dal 7 giugno, che mostrano il grande ruolo che Twitter ha giocato per i fan. La finale è stata in assoluto la più twittata del campionato #FIFAWWC.



Qui di seguito le partite più twittate:



1 - Finale: Stati Uniti contro Olanda

2 - Inghilterra contro Stati Uniti

3 - Francia contro Stati Uniti

4 - Stati Uniti contro Thailandia



I tifosi hanno inviato più tweet quando gli Stati Uniti hanno vinto la Coppa del Mondo rispetto a qualsiasi altro momento durante il campionato



Questi i cinque momenti top che hanno generato i picchi più alti delle conversazioni su Twitter, misurati in tweet per minuto (TPM) durante l’intero campionato:



1. 7 luglio, Finale: gli Stati Uniti vincono la Coppa del Mondo contro l’Olanda

2. 7 luglio, Finale: il goal di Rose Lavelle al minuto 69 dà agli Stati Uniti un vantaggio di 2-0 contro l’Olanda

3. 7 luglio, Finale: il calcio di rigore di Megan Rapinoe al minuto 62 dà agli Stati Uniti un vantaggio di 1-0 contro l’Olanda

4. 2 luglio, Stati Uniti contro Inghilterra: gli Stati Uniti battono l’Inghilterra per raggiungere la finale

5. 2 luglio, Stati Uniti contro Inghilterra: Alex Morgan fa goal per gli Stati Uniti dando loro un vantaggio di 2-0 e il gesto del “tè sorseggiato” come festeggiamento



#EqualPay

Mentre “Equal Pay” (cioè Uguale Rretribuzione) è stato cantato allo stadio di Lione a seguito della vittoria degli Stati Uniti, si è riscontrato un aumento di cinque volte nei tweet su “pay”.





I fan del calcio di tutto il mondo si sono ritrovati su Twitter per parlare dell’evento. I fan negli Stati Uniti hanno inviato più tweet di qualsiasi altra nazione sul campionato.



Questa invece la classifica delle squadre che hanno twittato di più:



1. Stati Uniti

2. Brasile

3. Inghilterra

4. Francia

5. Spagna



L’americana Megan Rapinoe, salita alle cronache per il suo rifiuto di cantare l’inno americano, è stata la giocatrice più menzionata del campionato. Queste sono state le giocatrici più menzionate durante la #FIFAWWC:



1. Megan Rapinoe (Stati Uniti)

2. Alex Morgan (Stati Uniti))

3. Marta (Brasile)

4. Cristiane (Brasile)

5. Ali Krieger (Stati Uniti)



Gli Stati Uniti sono stati la squadra più menzionata del campionato mondiale femminile.



Di seguito le squadre più twittate durante il campionato:



1. Stati Uniti

2. Brasile

3. Inghilterra



In Italia

Per quanto riguarda lo scenario italiano, tra gli hashtag più utilizzati su Twitter durante il campionato #FIFAWWC: #RagazzeMondiali, #daretoshine, #calciofemminile, #azzurre e #mondiali.

Il totale delle menzioni per questi hashtag arriva ad oltre 130 mila.



Sono stati registrati due picchi durante il campionato:



1. Il 9 giugno: in concomitanza con la prima partita dell’Italia contro l’Australia il 9 giugno, in cui si è raggiunto il picco maggiore con 28,9K menzioni

2. Il 29 giugno: corrisponde alla partita persa il 29 giugno contro l’Olanda, in cui si è raggiunto il picco maggiore di 20,8K menzioni.