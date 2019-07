Anteprima : Si chiude un'altra stagione di Calciopiù, non perdetelo! Inviato da Sonia Nuzzi 9 letture ) Siamo arrivati alla fine di un’altra stagione, la 38ª di Calciopiù, che evidenzia sempre più la longevità da record nel panorama dell’editoria toscana del settimanale sportivo diretto da Alessio Facchini!



La stagione si chiude con l’annuncio di due importanti collaborazioni. La prima è quella con la “GeoEdizioni”: dal 19 luglio torna infatti “Toscana in Campo”, l’annuario del calcio toscano dalla Serie D alla Terza Categoria. La seconda è quella con Campionando, il principale sito sul calcio toscano con cui inizieremo una importante partnership, che ci consentirà di essere sempre più il punto di riferimento per gli appassionati del settore, continuando ad informarvi anche durante l’estate su tutto quello che succede nel mondo del calcio.

Quanto ai contenuti, l’ultimo numero stagionale cartaceo di Calciopiù non mancherà di appassionare sportivi e addetti ai lavori, sempre a caccia di novità, notizie, nomi e numeri del calcio dilettantistico e di quello giovanile, che nei giorni scorsi hanno vissuto il… passaggio dalla stagione 2018/19 (andata in archivio il 30 giugno) alla stagione 2019 /20, che ha preso ufficialmente il via il 1 luglio.

E’ un Calciopiù ricco di notizie sulla nuova stagione, bilanci interviste, trasferimenti e i proclami delle società che si stanno attrezzando al meglio per i prossimi campionati.

Si comincia con i progetti dell’Atletico Figl9ine, alle ambizioni del Querceto, alla realtà in crescita del Vernio, alle idee e alle speranze dell’atletico Esperia; e poi spazio alla nuova Rondinella che si presenta, alla serietà dell’Unione Poliziana; alla continua crescita del Montelupo United, all’ambizione del Casellina, alla voglia di fare del Casciana Terme, al progetto Freccia Azzurra, alla storica promozione del River Pieve, alla calda estate dell’Amiata, al Daytona Calcio che punta in alto e alla stagione in rimonta del Pistoia Calcio.

E poi gli spazi, diventati consueti, col Calcio Femminile, che ha visto il trionfo delle Usa ai Mondiali, e col Beach Soccer, in piena attività, sia per quanto riguarda il campionato che la preparazione ai Mondiali di novembre.

Insomma, per l’ultima volta in questa stagione, sono tanti i motivi per non perdere l’appuntamento, in edicola oppure on-line, con lo strumento più accreditato per il calcio dilettanti e giovanile, ovvero Calciopiù.

Dopodichè, appuntamento quotidiano con gli aggiornamenti on-line su www.calciopiu.net e www.campionando.it .



E intanto…buona estate a tutti!!!







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 1 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 1



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 1 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli