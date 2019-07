Ufficializzate le date d’inizio delle competizioni di calcio femminile organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la nuova stagione sportiva. Si comincia l’8 settembre...





... con la fase a gironi di Coppa Italia alla quale parteciperanno le società iscritte al campionato. Successivamente scatterà la fase ad eliminazione diretta verso la finale che si disputerà al Centro di Formazione LND “Gino Bozzi” di Firenze (il calendario completo di Coppa sarà pubblicato successivamente dal Dipartimento Calcio Femminile).



Il 13 ottobre al via la Serie C, strutturata in quattro gironi da 14 squadre ciascuno che andranno ad affrontarsi in gare di andata e ritorno fino ad aprile prossimo. Confermate le modalità di promozione e retrocessione già applicate dalla scorsa stagione, mentre a partire dal 5 fino al 15 luglio le società (aventi diritto e non) potranno perfezionare l’iscrizione al campionato secondo le modalità previste dal Comunicato Ufficiale n°1.



Dal 24 maggio 2020 (data che potrebbe subire delle variazioni) scatterà infine la fase nazionale del campionato Juniores e della Coppa Italia Regionale, le cui finali si disputeranno al Centro di Formazione LND “Gino Bozzi” di Firenze.