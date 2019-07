Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato le date di inizio della stagione sportiva 2019/2010. La prima competizione a partire sarà la Coppa Italia: si comincia il 18 agosto...





... con i preliminari, poi il 25 dello stesso mese scatterà il primo turno. Il 1 settembre al via invece il campionato di Serie D, seguito il 14 da quello Juniores.





Alla scadenza dei termini per le domande di ripescaggio al campionato di Serie D 2019/2020, il Dipartimento Interregionale rende noto che hanno presentato richiesta di ammissione sedici società non aventi diritto:



Società retrocesse dalla Serie D: Castelfidardo, Castiadas, Citta’ Di Anagni, Igea Virtus Barcellona, Legnago, Olympia Agnonese, Pavia, Pomigliano, Rotonda, Sinalunghese, Tamai, Viareggio



Società provenienti dall'Eccellenza: Agropoli, Gladiator, Legnano, Pomezia



Ogni richiesta sarà esaminata dalla Co.Vi.So.D, che ne comunicherà l'esito entro il 12 luglio. I club che otterranno un parere positivo potranno essere inseriti nell’apposita graduatoria per il completamento dell’organico del prossimo campionato.

Le Società che non sono risultate in possesso dei requisiti richiesti possono invece presentare ricorso entro le ore 14.00 del 16 luglio. La Co.Vi.So.D esprimerà parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti sui ricorsi proposti entro il 29 luglio.