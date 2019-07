Varie : La Nazionale Under 19 si prepara all'Europeo Inviato da Sonia Nuzzi 8 letture ) La Nazionale Under 19 scalda i motori in vista della fase finale del Campionato Europeo di categoria che dal 14 al 27 luglio si svolgerà in Armenia.





Carmine Nunziata, che è succeduto a Federico Guidi dopo la risoluzione consensuale del suo rapporto con il Club Italia, ha convocato 25 giocatori per il raduno che dal 2 all’8 luglio si sta tenendo al Centro Tecnico di Coverciano. Domani, martedì 9 luglio, il tecnico Azzurro sceglierà i 20 Azzurrini che prenderanno parte al torneo continentale. Il giorno dopo, la delegazione azzurra si ritroverà a Fiumicino e giovedì 11 luglio prenderà il volo per raggiungere Yerevan dove avrà luogo la competizione.

Tra i convocati spicca la massiccia presenza di ragazzi sotto età: 9 sono i nati nel 2001 (Russo, Armini, Gozzi Iweru, Fagioli, Greco, Riccardi, Petrelli, Piccoli, Salcedo) e un 2002, Destiny Udogie, difensore dell’Hellas Verona, alla sua prima chiamata nella Under 19 dopo aver disputato a fine maggio in Irlanda, un’ottima fase finale nel Campionato Europeo Under 17.

La Nazionale giovanile si presenta in Armenia dopo aver superato brillantemente le due fasi di qualificazione: la prima, che si è giocata lo scorso ottobre in Estonia, si è conclusa con tre vittorie (contro l’Estonia 3-0, risultato ribadito poi nel secondo incontro con la Finlandia e 1-0 nel match finale contro la Danimarca); la fase élite, disputata a Padova lo scorso marzo, è iniziata con il pareggio nella gara di esordio contro il Belgio (2-2) e proseguita con due vittorie contro i pari età dell’Ucraina (3-1) e della Serbia (2-0).

In questo Europeo, l’Italia è inserita nel girone A insieme a Portogallo, i padroni di casa dell’Armenia e la Spagna, squadre che affronterà nell’ordine il 14, il 17 e il 20 luglio, tutte all’interno degli stadi dislocati nella capitale. Le partite si giocheranno alle 21 ora locale (in Italia, 2 ore in meno, alle 19) e saranno trasmesse da Rai Sport. Il gruppo B è formato da Repubblica Ceca, Eire, Norvegia e Francia. Si qualificano le prime due classificate che si affronteranno nelle semifinali il 24 luglio. La finale si disputerà il 27 luglio.

LA LISTA DEI CONVOCATI

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Simone Ghidotti (Fiorentina), Alessandro Russo (Genoa)

Difensori: Nicolò Armini (Lazio), Gabriele Bellodi (Milan), Antonio Candela (Genoa), Gabriele Corbo (Bologna), Niccolò Corrado (Inter), Gabriele Ferrarini (Fiorentina), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Destiny Udogie Iyenoma (Hellas Verona)

Centrocampisti: Salvatore Esposito (Spal), Nicolò Fagioli (Juventus), Lorenzo Gavioli (Inter), Jean Freddi Greco (Torino), Hans Nicolussi Caviglia (Juventus), Manolo Portanova (Juventus), Alessio Riccardi (Roma), Samuele Ricci ( Empoli)

Attaccanti: Davide Merola (Inter), Vincenzo Millico (Torino), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Eddie Anthony Salcedo Mora (Inter).



Staff

Capo Delegazione: Evaristo Beccalossi

Coordinatore Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi

Allenatore: Carmine Nunziata

Assistente Allenatore: Mirco Gasparetto

Segretario: Aldo Blessich

Preparatore Atletico: Luca Coppari

Preparatore Portieri: Graziano Vinti

Medico: dottor Vincenzo Santoriello

Fisioterapista: Giuseppe Galli.







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 1 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 1



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 1 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli