Comunicati Stampa : Il G.S.Alberino fra tradizione e novità! Inviato da Sonia Nuzzi 3 letture ) Molte attività tradizionali ma anche grandi novità ed iniziative per il G.S. Alberino di Siena, pronto ad una stagione sportiva 2019/2020 da protagonista per i suoi 70 anni di vita...





... (infatti, a Ottobre di quest'anno, la società del quartiere di Ravacciano spengerà le 70 candeline).



Il Presidente Simone Minucci, affiancato dal vice Paolo Cappannelli, dal Diretto Sportivo Duccio Bellaccini, dal nuovo Responsabile Tecnico della Scuola Calcio Roberto Del Bravo e da tutti i membri dell’Alberino, tende a rafforzare l’idea della propria società che punta al sano agonismo e all'aspetto ludico dello sport senza mai venire meno alla serietà, cercando di migliorarsi ogni giorno sempre di più. Il record di iscrizioni alla scuola calcio della passata stagione (140 fra bimbi e bimbe) ed i successi nei vari tornei dimostrano che il progetto della società del quartiere di Ravacciano è davvero valido.



Sugli ideali di credere nei sani principi e valori dello sport e, soprattutto, sul non diventare per forza campioni e quindi di dare a tutti la possibilità di giocare, il G.S. Alberino comunica che le iscrizioni ai corsi della Scuola Calcio (per bambini e bambine) saranno ufficialmente aperte dal prossimo 3 Luglio e lo rimarranno per tutta la stagione sportiva 2019/20 per queste categorie:



- Esordienti B a 9 (2008)

- Pulcini A a 7 (2009)

- Pulcini B a 7 (2010)

- Primi Calci A a 5 (2011)

- Primi Calci B a 5 (2012)

- Piccoli Amici (2013-2014)





Ogni squadra sarà seguita da istruttori qualificati (UEFA B, UEFA C, UEFA E e CONI-FIGC) e collaboratori competenti.



Per i più piccoli verrà utilizzato lo storico campo di calcio dell'Alberino nel quartiere di Ravacciano dove in questa estate verranno svolti i lavori per avere a settembre un nuovo manto in erba sintetica di ultima generazione mentre per i più grandi il campo sportivo di Uopini in collaborazione con il ChiantiBanca Monteriggioni.



Verrà confermata la doppia attività di Calcio e Calcio a 5 (propedeutica per lo sviluppo delle abilità tecniche e cognitive dei bambini) per gli Esordienti che verrà ampliata anche ai Pulcini. Da ricordare che la scorsa stagione l'Alberino è stato assoluto protagonista nel Calcio a 5 visto che gli Esordienti rossoneri sono diventati Campioni Regionali di categoria.

Inoltre, come ogni anno, verranno proposti gli amatori maschili di Calcio a 5 (campionato UISP) e Calcio a 8 e saranno svolti anche i corsi di Kung-FU e Tai Chi Chuan per grandi e piccini presso la Palestra della Scuola Media "P.A. Mattioli" a Ravacciano (Via Duccio di Boninsegna).



Per le iniziative tradizionali, fra Dicembre e Gennaio ci sarà l’importantissimo Torneo “Coppa Fabio Cresti” che vedrà l'incremento delle squadre partecipanti e le due finaliste della competizione si qualificheranno per il torneo regionale Mini Cup Esordienti B. Continuerà il progetto dell'Alberino Card (carta che permette di avere sconti e vantaggi presso le attività commerciali aderenti), se i numeri lo permetteranno verrà fatta una squadra interamente al femminile (quindi, bambine iscrivetevi!!!) ed ovviamente verranno riproposte le classiche cene di Natale e di fine anno sportivo con dei regali per i bimbi e le bimbe partecipanti e si terrà di nuovo l'Alberino Camp ad inizio estate.



Fra le novità pronte ad essere svelate vi è la nascita di un torneo con la presenza di squadre professionistiche che si svolgerà ad inizio Maggio ma questa ed altre novità saranno svelate più avanti e le potranno scoprire i vostri stessi figli se vorrete iscriverli qui…



Ricordando che la quota d'iscrizione alla nostra scuola calcio è fra le più basse a Siena (ed è completamente gratuita per i bambini del 2014 e per le bambine di tutte le età), per iscrivere vostro/a figlio/a in un ambiente sano e stimolante dove potrà divertirsi senza pressioni ad imparare a giocare a calcio, potete prendere appuntamento con il Segretario Piergiorgio Mencherini chiamandolo al numero 3398485363 o passare direttamente in Segreteria (dal Lunedì al Venerdi dalle 15:30 alle 18:30) presso la Sede del G.S. Alberino 1949 A.S.D. in Via Del Vecchietta, 30 - quartiere di Ravacciano - 53100 - Siena (SI).



Per ulteriori informazioni sullo svolgimento dell'attività sportiva potete anche chiamarci ai numeri 3471838218 (D.S. Duccio Bellaccini), 3277890556 (Presidente Simone Minucci) e 0577/270788 (Segreteria) o contattarci tramite e-mail info@gsalberino.it e per la vostra curiosità potete pure visitare il nostro sito www.gsalberino.it e la nostra pagina ufficiale Facebook (G.S. Alberino 1949).





