Siamo ormai a luglio, si avvicinano le vacanze, ma Calciopiù non vi lascia ancora soli. Abbiamo infatti appena terminato di preparare un nuovo numero, ricco di notizie, calcio-mercato,...





...indiscrezioni sulla prossima stagione, interviste e approfondimenti.



Ma il numero 25, in edicola e on-line da domattina, non poteva trascurare le ultime gare disputate relative alla stagione 2081/19, appena andata in archivio. Ecco dunque la meritata celebrazione dei Giovanissimi Elite del Tau Calcio Altopascio, usciti sconfitti dalla finale – scudetto di San Marino contro l’Urbetevere, ma comunque protagonisti di una stagione eccellente.



Scorrendo le pagine interne, ecco una serie di approfondimenti di mercato sulle società toscane, dalla Serie D alla Seconda Categoria, i consueti “speciali” sulle società, le finali dei Tornei e le consuete pagine dedicate al Beach Soccer e al Calcio Femminile.



Tantissimi motivi per non perdere la penultima uscita stagionale di Calciopiù, che vi farà compagnia in queste caldissime giornate estive!