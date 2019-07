Con l’inizio della nuova stagione sportiva, registriamo una triste notizia che riguarda la cessazione dell’attività di una importante società fiorentina. Il Presidente Pierfranco Nardini,...





... con un comunicato diffuso poche ore fa, informa infatti che…



“Oggi, dopo 26 anni, la AS Olimpia Firenze cessa di esistere. 26 anni intensi pieni di emozioni, di gioie, di sacrifici. Una società legata al quartiere che con la forza dell’incoscienza, è riuscita a scalare le più alte vette del successo sportivo, dove migliaia di ragazzi hanno trovato la loro consacrazione, dove migliaia di genitori hanno visto i lori figli crescere e diventare uomini. Questo è successo grazie a tutti i frequentatori dell’Olimpia, a tutti i tecnici, a tutti i volontari, a tutti i dirigenti, a tutti i consiglieri, a tutti i presidenti che mi hanno preceduto. Voglio ringraziare tutte le famiglie che hanno dato fiducia alla società che ho avuto l’onore di presiedere per 11 anni e un ringraziamento speciale a “tutti i nostri ragazzi”, che hanno lastricato il nostro percorso di grandissimi successi e immense soddisfazioni.

Domani (ndr: 1 luglio) nasce una nuova avventura, una avventura affascinante e impegnativa dove la nostra società sarà uno dei motori della Rondinella Marzocco, una nuova storia che sarà piena di grandi successi e soddisfazioni.

Un grazie di cuore a tutti per questi meravigliosi anni passati insieme.

Il Presidente, Pierfranco Nardini”