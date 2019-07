La Rappresentativa Under 17 guidata da Salvatore D’Urso si aggiudica l'edizione 2019 del Trofeo Shalom, dopo aver battuto in finale i pari età della Grippo Benevento...



... col punteggio di 4-2. Gli azzurrini LND chiudo il primo tempo sul 2-1: al 10' passano in vantaggio con Lombardi e raddoppiano al 19' con Gaddini su calcio di rigore. Al 20’ la Grippo Benevento accorcia le distanze con Sorrentino e la prima frazione di gara si chiude sul punteggio di 2-1. La ripresa si apre, dopo appena 5 minuti, con la terza rete per la Rappresentativa LND, messa a segno da Bolgia. Al 35’ la Grippo riapre i giochi con il gol di Porcelli. Ma la rimonta non si completa: al 40' Lombardi (doppietta per lui) cala il poker per i ragazzi di mister D'Urso.

Dopo la festa, la 35à edizione del torneo si è conclusa con le premiazioni alla presenza del numero uno della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, che ha seguito con molto entusiasmo la finale e ha consegnato il trofeo ai ragazzi della Nazionale Under 17: “La partita di oggi va oltre il risultato finale, è stata una partecipazione densa di significato, mettere in evidenza le loro qualità, infatti auguro ai ragazzi di raggiungere presto il calcio professionistico. – così ha commentato il presidente LND – La Lega Dilettanti ha come priorità assoluta l’investimento sui giovani e lo facciamo quotidianamente con le nostre Rappresentative e la partita di oggi è stata una conferma positiva”.

Felice e commosso il tecnico della LND Salvatore D’Urso: “E’ stato un torneo importante per i ragazzi perché si sono dovuti confrontare con alcune realtà professionistiche nuove per loro. La finale è stata degna di nota perché la Grippo Benevento è una squadra ben allenata e mi sono congratulato personalmente con il collega Luigi De Rosa”.

Sono stati premiati anche i giocatori dell’Under 17 LND: come miglior portiere Francesco Ombra, come capocannoniere Luca Lombardi e Salvatore D’Urso come allenatore.



IL TABELLINO DELLA GARA

Under 17 Lnd - Grippo Benevento 4-2

UNDER 17 LND (4-3-1-2): Ombra (70’ Siani); Di Noia, Tutino, Tronchin (64’ Sartori), Lombardi (80’ Braconi), Zanetti, Dagasso, Boiga (43’ Bernardi), Galdoune, Gaddini (66’ Sessa), De Leo. A disp.: Arkaxhiu, Daleno, Convito, Mariconda, Sessa, Siani. All.: Salvatore D’Urso.

GRIPPO BENEVENTO (3-4-1-2): Cocchiarella, Frasciello (77’ Perrotta), Sciancalepore (55’ Calandro), Attanasio (67’ Mercorella), Porcelli, Petito, Franco (48’ Orlacchio), Marchese, Sorrentino (65’ Crescitelli), Fiore, Antonaci. A disp.: D’Argenzio, Pacillo, Feleppa, Fantasia. All.: Luigi De Rosa.

ARBITRO: Rapuano di Benevento, coad. da Porcelli e Rosa di Benevento.

RETI: 10’ e 80’ Lombardi; 19’ Gaddini; 20’ Sorrentino; 45’ Boiga; 75’ Porcelli.

Note: ammonito 18’ Petito. Recupero: 2’+4’.



RISULTATI

Finale 3°-4° posto

Casertana-Cavese (2-2) 8-7 dcr

Finale 1°-2° posto

Rappresentativa LND Under 17-Grippo Benevento 4-2