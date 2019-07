Non ce l'ha fatta il Tau a mettere la ciliegina sulla torta della sua indimenticabile stagione: nella finale scudetto si è trovata di fronte una formazione che nell'arco dei 70 minuti...





...ha meritato di vincere il titolo e quindi non ci sono recriminazioni. I Dirigenti amaranto, sempre misurati e obbiettivi, hanno accettato il verdetto del campo con grande sportività, così come hanno dimostrato recentemente di saper anche vincere con signorilità.

Si conclude qui la lunga corsa a tappe della classifica meritocratica giunta alla settima edizione, dopo dieci mesi e 40 giornate totali; il Tau mette a segno il secondo miglior punteggio di sempre.

Una classifica finale che non vede nessuna delle tre Società presenti sul podio la passata stagione risalirci anche oggi, in segno di rinnovamento totale. Per la prima volta salgono tre Società che concorrevano con una squadra in meno ciascuna rispetto alle avversarie più temibili. Prima volta che non sale sul podio la Sestese (che chiude al 4°posto): era l'unica Società toscana a essere sempre presente nelle passate edizioni.



1ª Società classificata: TAU CALCIO ALTOPASCIO

2ª Società classificata: AQUILA 1902 MONTEVARCHI

3ª Società classificata: SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS



Società rivelazione: Affrico



Società in ascesa: Sangiovannese 1927



SocietàPiù della settimana: Tau Calcio Altopascio (seconda consecutiva)



Vetrina della settimana: Tau Calcio Altopascio

Maggior numero di punti fatti: 52 Tau Calcio Altopascio (secondo consecutivo)



Miglior balzo in classifica: dalla 80ª posizione alla 69ª posizione Grassina



Di seguito le migliori performance stagionali, anche da questi numeri si evidenzia il dominio Tau nel 2018/19:



Più volte eletta SocietàPiù in stagione: Tau Calcio Altopascio (11)



Più volte presente nella vetrina in stagione: Tau Calcio Altopascio (7)



Più volte miglior score settimanale in stagione: Tau Calcio Altopascio (12)



Maggior numero di poker messi a segno: 2 per Scandicci 1908 e Zenith Audax



Maggior numero di triplette messe a segno: Tau Calcio Altopascio (13)



Maggior numero di doppiette messe a segno: Giovani Granata Monsummano (13)



Ora passiamo alle migliori performance di sempre:



Maggior numero di punti totali nelle sette stagioni:

1°) San Michele Cattolica Virtus (3149,5)

2°) Sestese calcio (3035)

3°) Tau Calcio Altopascio (2995,5)



Maggior numero di punti realizzati nelle ultime tre stagioni:

1°) San Michele Cattolica Virtus (1890)

2°) Sestese Calcio (1558,5)

3°) Tau Calcio Altopascio (1538)



Curiosamente le posizioni risultano identiche, non era affatto scontato; Scandicci risulta quarto in entrambe le classifiche.



Record di punti in una sola stagione:

1°) 857,5 San Michele Cattolica Virtus 2016/17

2°) 716,0 Tau Calcio Altopascio 2018/19

3°) 674,5 C.S.Scandicci 1908 2017/18



EDIZIONI VINTE: 3 Tau Calcio Altopascio, 2 C.S.Scandicci 1908 e Sestese Calcio, 1 San Michele Cattolica Virtus.



Classifica a punti. Viene fatta considerando i piazzamenti sul podio nelle sette edizioni dando 3 punti alla prima, 2 punti alla seconda e un punto alla terza:



11,5 Sestese Calcio (6)

09,5 Tau Calcio Altopascio (4)

09,0 C.S.Scandicci 1908 (4)

06,0 San Michele Cattolica Virtus (4)

02,0 Aquila 1902 Montevarchi (1); Lastrigiana (1); Maliseti (1)



fra parentesi le presenze sul podio nelle sette edizioni.



Albo d'oro:

2018/19---1° class.TAU, 2° class.MONTEVARCHI, 3° class.CATTOLICA VIRTUS

2017/18---1° class.SCANDICCI, 2° class.LASTRIGIANA, 3° class.SESTESE

2016/17---1° class.CATTOLICA VIRTUS, 2° class.SESTESE, 3° class.SCANDICCI

2015/16---1° class.TAU, 2° class.SCANDICCI, 3° class.SESTESE

2014/15---1° class.SCANDICCI, 2° class.SESTESE, 3° class.TAU

2013/14---1° class.SESTESE e TAU ex aequo, 3° class.CATTOLICA VIRTUS

2012/13---1° class.SESTESE, 2° class.MALISETI, 3° class.CATTOLICA VIRTUS



Arrivederci alla prossima stagione...