Partite : Giovanissimi Tau Calcio, in campo per lo scudetto! LIVE 0-3 Inviato da Sonia Nuzzi 361 letture ) Sta per prendere il via, al San Marino Stadium, la finalissima del campionato Giovanissimi Dilettanti fra i romani dell'Urbetevere e i toscani...



...del Tau Calcio Altopascio! Grande attesa in campo e sugli spalti per questo prestigioso appuntamento col tricolore, con le due squadre che si presentano guardinghe e determinate. Ecco le formazioni mandate in campo dai rispettivi mister:



Tau Calcio Altopascio - Urbetevere 0-3

TAU CALCIO ALTOPASCIO: Di Biagio, Giannotti, Lleshi, Ceccarelli, Quilici, Cecilia, Oliva, Bartolini, Manfredi, Rocco, Gigante. A disp.: Calu, Pittalis, Vitolo, Marioni, Carmignani, Ceraolo, Fiorentini, Vitrani, Tirinnanzi. All.: Gabriel Pucci.

URBETEVERE: Della Sala, Falcone, Del Vescovo, Capuano, Calvani G., Buffa, Giuncato, Pera, Gennari, Farfarelli, Maccari. A disp.: Calvani S., Bellincampi, D'Ezio, Ribella, Galli, Morale, Botticelli. All.: Pasquale Barba.

ARBITRO: Lovisondi di Padova, coad. da Spagnolo di Reggio Emilia e Sugamiele di Cesena. Quarto ufficiale Rinaldi di Bassano.

RETI: 17' Maccari, 25' Gennari, 64' Botticelli



Ore 19.09, si parte! Dopo l'emozionante ascolto dell'inno nazionale che aggiunge solennità al prestigioso evento, i giovani atleti di Tau e Urbetevere si schierano in campo e danno inizio alla partita.

Si comincia sul filo dell'equilibrio, con due angoli ciascuno nei primi 5 minuti, poi l'Urbetevere prende un po' il sopravvento e preme con più insisitenza: due angoli di Pera vengono allontanati dalla difesa del Tau, che a sua volta riparte ed effettua la prima conclusione (senza pretese) con Gigante. Al 17' l'Urbetevere legittima la sua maggiore pressione iniziale e passa in vantaggio: azione insistita al limite fra Maccari, Gennari e Giuncato, il n. 11 si fa trovare libero sul secondo palo e insacca il gol dell'1-0. Il Tau accusa un po' il colpo, i romani cercano di approfittarne e ci riescono al 25': fallo laterale da destra di Falcone, spizzata in area di Giuncato e sulla chiusura imperfetta della difesa lucchese, si inserisce come un falco in agguato Gennari e raddoppia.

Siamo alla mezzora, sempre sul 2-0 per l'Urbetevere che, dopo un avvio equilibrato, dal 10' ha preso via via il controllo del gioco, mostrando una certa superiorità a livello tecnico e individuale e non concede spazio alle iniziative del Tau. Mister Pucci opera due cambi già prima dell'intervallo: nel tentativo di dare una sterzata al match, inserisce Vitrani e Tirinnanzi al posto di Lleshi e Cecilia.

Dopo il riposo, si riprende col Tau che ha necessità di stringere i tempi e cercare di dimezzare al più presto lo svantaggio.Ed in effetti l'atteggiamento della squadra toscana è decisamente diverso rispetto alla prima frazione: la squadra è più intraprendente e propositiva e si prospetta una gara diversa. Ma il passare dei minuti senza concretizzare, rende l'impresa sempre più difficile, quasi...titanica, prendendo spunto dal monte-simbolo della Repubblica di San Marino che occhieggia sullo sfondo del terreno di gioco. Intorno al 60' la squadra amaranto sembra accusare segnali di cedimento, complice anche il.gran caldo, mentre l'Urbetevere colpisce un palo con Calvani. Al 63' ci prova ancora, con le residue forze il Tau ma sulla ripartenza l Urbetevere colpisce per la terza volta e chiude, con ogni probabilità, il match.







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 1 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 1



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 1 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli