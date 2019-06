Dopo il record di raccolta fondi e di iscrizioni dello scorso anno, domenica 29 settembre torna "CORRI LA VITA". La manifestazione, che festeggia la sua XVII edizione, è ormai è diventata...









... uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dove sport, cultura e rispetto dell’ambiente si uniscono al servizio della solidarietà, promuovendo la raccolta di fondi per progetti dedicati alla cura e prevenzione del tumore al seno.



“Nell’anno in cui si celebra il cinquecentesimo anno dalla morte di Leonardo – annuncia Bona Frescobaldi, Presidente dell’Associazione CORRI LA VITA – abbiamo deciso di omaggiare il grande artista sia al momento della scelta del “testimonial grafico” che in quello dell’individuazione dei percorsi”.



Il “testimonial grafico” sarà una delle opere più celebri di Andrea del Verrocchio, maestro di Leonardo: ad indossare la maglia 2019 sarà infatti il Putto con delfino, statua bronzea conservata a Palazzo Vecchio ed oggi esposta a Palazzo Strozzi in occasione della mostra “Verrocchio, il Maestro di Leonardo”.



I nuovi percorsi, ancora in fase di definizione, prevedono comunque il passaggio da Monte Oliveto, nella cui chiesa era conservata la grande tavola dell’Annunciazione di Leonardo fino alla sua collocazione nelle sale degli Uffizi.



Dal 2 settembre sarà possibile iscriversi alla manifestazione ed assicurarsi una delle ambite magliette firmate da Salvatore Ferragamo, tra i più grandi sostenitori dell’iniziativa. La versione 2019 della maglia è rosa ed il suo packaging è totalmente biocompostabile, come anche i bicchieri usati durante le soste dei corridori.



Per chi vorrà sostenere il progetto CORRI LA VITA ma non potrà parteciparvi di persona, la t-shirt ufficiale sarà recapitata gratuitamente a casa in tutta Italia grazie a un accordo con BRT corriere internazionale e BoxOffice: sarà sufficiente effettuare una donazione minima di 10 euro accedendo direttamente al sito della manifestazione. L’hashtag di questa iniziativa è #corrilavitainitalia.



Anche quest’anno, oltre ai primi tre uomini e alle prime tre donne in ordine di arrivo, saliranno sul podio anche i tre gruppi più numerosi: aziende, società sportive e palestre, associazioni, universitari, scuole e così via. Insomma, più si è uniti, più possibilità ci sono.



I partecipanti potranno scegliere tra due nuovi percorsi diversificati per gradi di difficoltà - uno di circa 11 km e un secondo itinerario di 6 (costellato da una serie di tappe di carattere culturale), che si snodano tra scenari inediti e scorci mozzafiato studiati ad hoc per godere delle bellezze uniche di Firenze.

A questo si aggiunge, come da tradizione, la possibilità di visitare gratuitamente alcune mostre e musei nel pomeriggio semplicemente indossando la maglia di CORRI LA VITA 2019 o esibendo il certificato di iscrizione. Un modo di unire cultura, sport e solidarietà che da sempre contraddistingue l’iniziativa.



I protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura sono stati fin dalla prima edizione testimonial appassionati dell’iniziativa, tra gli altri: Hugh Grant, Rupert Everett, Sting, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Ligabue, Paolo Conte, Andrea Bocelli, Jovanotti con Saturnino, Valentino Rossi, Pierfrancesco Favino, Gianni Morandi, Fiorello, Marco Mengoni, J-Ax, Marco D’Amore, Fabio Luisi, Athina Cenci, Andrea Delogu, Fabio Canino, Piero Chiambretti, Gianfranco Monti e molti altri.

I primi testimonial che hanno indossato la maglietta 2019 sono Amanda Lear, icona pop internazionale che ha inviato personalmente la fotografia dalla sua casa di Parigi, il regista Luca Guadagnino protagonista agli Oscar nel 2018 con Chiamami col tuo nome, Stefano Massini autore della “Lehman Trilogy” e consulente artistico del Piccolo Teatro di Milano, Beatrice Venezi giovanissima direttrice d’orchestra, Angela Rafanelli attrice e simpaticissima “Iena” alla tv, oltre ai cantanti Alessandra Amoroso ed Enrico Nigiotti, i “giallisti” Carlo Lucarelli e Marco Vichi con lo scrittore e speaker radiofonico Fabio Marelli.



Confermate le importanti raccolte fondi presso tutti i punti vendita della Toscana di Unicoop Firenze (12/29 settembre) e Conad del Tirreno(26/29 settembre) a cui si aggiunge quanto verrà organizzato dall’Associazione “Le 100 botteghe di via Gioberti”.