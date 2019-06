Nel prossimo fine settimana tornerà il campionato, in particolare la Poule Promozione con le gare della seconda tappa, che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro (UD).





La Poule Scudetto tornerà invece la settimana successiva, con le gare in programma a San Benedetto del Tronto (AP), dove saranno in campo sia la Poule Scudetto che la Poule Promozione.

Ecco il programma del prossimo fine settimana.



Poule Promozione - Lignano Sabbiadoro



Gare 4ª Giornata – 5 luglio 2019

13.30 - BARI BS vs VIRTUS ENTELLA BSC

14.45 - NONAME NETTUNO BS vs ATLETICO LICATA

16.00 - GENOVA BS vs CITTA' DI MILANO

17.15 - SICILIA BS vs VASTESE BS

18.30 - CAGLIARI BS vs ROMAGNA BS



Gare 5ª Giornata – 6 luglio 2019

13.30 - ROMAGNA BS vs GENOVA BS

14.45 - ATLETICO LICATA vs BARI BS

16.00 - VASTESE BS vs VIRTUS ENTELLA BS

17.15 - CITTA' DI MILANO vs CAGLIARI BS

18.30 - NONAME NETTUNO vs SICILIA BS





Gare 6ª Giornata – 7 luglio 2019

10.30 - VIRTUS ENTELLA vs CAGLIARI BS

11.45 – ROMAGNA BS vs SICILIA BS

14.15 - ATLETICO LICATA vs CITTA’ DI MILANO

15.30 - BARI vs GENOVA BS

16.45 - VASTESE BS vs NONAME NETTUNO



Martedì prossimo su Calciopiù il resoconto di queste gare e il programma del prossimo fine settimana.