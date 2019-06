Archiviati i gironi di semifinale dei campionati Allievi e Giovanissimi Dilettanti, l’attenzione è ora proiettata alle finali – scudetto delle due categorie. Soddisfazione e attesa in casa Tau,...



...che approda per la terza volta alle finali nazionali, la seconda con i Giovanissimi Elite. Qualche minuto di suspance per conoscere il nome dell’avversaria dei granata, dubbio sciolto dalla tempestiva uscita del Comunicato Ufficiale del S.G.S. che ha ribadito che il criterio per formare la classifica in caso di arrivo a pari punti, pari differenza reti e pari gol fatti, era la Coppa Disciplina. E questa speciale graduatoria ha premiato i romani dell’Urbetevere, che hanno totalizzato 0,80 punti di penalità, contro gli 1.80 del Calcio Sicilia.



L’appuntamento ora è per venerdì 28 allo stadio di San Marino, dove si svolgeranno entrambe le finali: alle ore 17.00 quella degli Allievi, a seguire i Giovanissimi.



Questo il dettaglio:



San Marino Stadium

Venerdì 28 ore 17.00 – Finale Allievi Dilettanti

CALCIO SICILIA – OLGINATESE



Venerdì 28 ore 19.00 – Finale Giovanissimi Dilettanti

TAU CALCIO ALTOPASCIO – URBETEVERE