Gioia, soddisfazione, la consapevolezza che il Comitato Paralampico Italiano darà un grande contributo allo svolgimento delle Olimpiadi Invernali del 2026 a Milano e Cortina.



“Il Cip è capace di allestire una macchina organizzativa perfetta e strutturata che non ha pari nel mondo – dichiara Massimo Porciani presidente del Cip Toscano e membro della giunta Nazionale - E anche in occasione di questo appuntamento, come già è successo per i Trisome Games 2016 che si sono svolti nella nostra regione,daremo e faremo il massimo per la riuscita della manifestazione”.



E a conferma che la nostra regione è protagonista del mondo paralimpico, due toscani sono stati protagonisti dei prestigiosi Italian Paralympic Awards, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti agli atleti, squadre e tecnici che si sono distinti nel 2017 e 2018, oltre a tutte quelle personalità che attraverso l’arte, l’informazione, la cultura, le istituzioni hanno dato lustro e un contributo positivo alla crescita del

movimento paralimpico, diffondendone e condividendone i valori culturali nella società.



Durante le cerimonie che si sono svolte presso la sede del CIP nazionale e prima dei lavori del Consiglio Nazionale, è stata consegnata la “Stella d’Oro al Merito Sportivo Paralimpico a Massimo Porciani, Presidente del CIP Toscana e rappresentante di tutti i Comitati Regionali del nuovo ente pubblico. A premiarlo il presidente Luca Pancalli, e il segretario Generale Juri Stara.



Presso la Sala delle Armi del Foro Italico a Roma e trasmessa in diretta da Raisport, è stato consegnato il riconoscimento come migliore atleta paralimpico dell’anno 2018 a Sara Morganti vincitrice di due ori mondiali nel paradressage e rappresentante degli atleti in consiglio nazionale.



Tra i tanti premiati anche cantante Roberto Vecchioni si è aggiudicato il ‘*Premio Canzone*’ per il brano “*Ti insegnerò a volare*”, scritto insieme a Francesco Guccini, di cui il movimento e lo sport paralimpico sono protagonisti.