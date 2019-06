Sta per cominciare la gara decisiva del Tau Calcio Altopascio nei gironi di semifinale del campionato Giovanissimi Dilettanti. La squadra di mister Pucci sarà di fronte,...





...a partire dalle ore 18.00, ai brianzoli del Vis Nova Giussano, formazione molto ostica, che ha vinto ieri la sua gara contro il Donatello col punteggio di 3-0, un punteggio netto che mette i nerazzurri nella condizione di avere un solo risultato utile a disposizione (ovviamente la vittoria) per passare il turno, visto il 3-2 rifilato a sua volta ai friulani del Donatello, già estromessi dalla lotta per un posto in finale.



Ecco le formazioni pronte a scendere in campo, al “Benedetti” di San Vittore di Cesena:



Vis Nova Giussano – Tau Calcio Altopascio 0-0

VIS NOVA GIUSSANO: Badini, Pozzoli, Di Pentima, Pozzi, Iorino, Rovelli, Sormani, Abbiati, Sala R., Schiavo, Allegretti. A disp.: Sidoti, Frigerio, Beraldo, Lanfranco, Tro iani, Acquati, Zatti, Cappellini, Sala A. All.: Cristian Morgandi.

TAU ALTOPASCIO: Di Biagio, Giannotti, Di Vita, Ceccarelli, Quilici, Cecilia, Oliva, Bartolini, Manfredi, Rocco, Ceraolo. A disp.: Calu, Vitolo, Carmignani, Marioni, Lleshi, Vitrani, Fiorentini, Gigante, Tirinnanzi. All.: Gabriel Pucci.

ARBITRO: Pistarelli di Fermo, coad. da D’Angelo di Perugia e Lauri di Gubbio.

RETI:



Fa molto caldo al "Benedetti" di San Vittore ed è un fattore di cui le squadre devono tenere conto. La prima iniziativa della partita è di marca brianzola, con Riccardo Sala, che andrebbe anche il gol, ma in netta posizione di fuorigioco. Il Vis Nova fraseggia di più, il Tau è attento e pronto a ripartire.