Terza e decisiva giornata delle final six di Allievi e Giovanissimi Dilettanti. Alle 16.30 sono scesi in campo gli Allievi, a seguire (ore 18.00) toccherà ai Giovanissimi...



...(fra i quali il Tau Calcio Altopascio), per stabilire le vincenti di ciascun raggruppamento che guadagneranno l’accesso alle finali di sabato.

Ecco il programma di tutte le gare previste, delle quali vi comunicheremo i risultati al termine.

A parte il dettaglio della gara dei Giovanissimi, che seguiremo attraverso gli inviati al campo “Benedetti” di San Vittore di Cesena (FC), dove verrà giocata la gara Tau Calcio Altopascio – Vis Nova Giussano.



ALLIEVI DILETTANTI

Gara 3

Giorgione – Calcio Sicilia (gir.A)

Classifica: Giorgione e Calcio Sicilia p.3, Nuova Tor Tre Teste p.0



Savona – S.Nicolò Notaresco (gir.B)

Classifica: Olginatese p.4, Savona p.1, S.Nicolò Notaresco p.0



GIOVANISSIMI DILETTANTI

Gara 3

Tau Altopascio - Vis Nova Giussano (gir.A)

Classifica: Vis Nova Giussano e Tau Altopascio p.3, Donatello p.0



Urbetevere - Nick Calcio Bari (gir.B)

Classifica: Calcio Sicilia p.4, Urbetevere p.1, Nick Calcio Bari p.0