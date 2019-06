Regionali : Oggi in campo per le gare 2 delle Final Six Inviato da Sonia Nuzzi 13 letture ) Scenderanno in campo fra pochi minuti le squadre impegnate nelle “gare 2” delle final six di Allievi e Giovanissimi Dilettanti. I Giovanissimi del Tau Calcio Altopascio...



...usciti dal campo vittoriosi nella gara giocata ieri contro i friulani del Donatello, oggi riposeranno, per tornare in campo domani contro i brianzoli del Vis Nova Giussano.

Questo il quadro completo dei risultati della prima giornata e il programma della seconda:



ALLIEVI DILETTANTI

Gara 1

Nuova Tor Tre Teste – Giorgione (girone A) 0-1

Olginatese – Savona (girone B) 1-1

Gara 2 – oggi ore 16.30

Calcio Sicilia – Nuova Tor Tre Teste (gir.A)

S.Nicolò Notaresco – Olginatese (gir.B)

Gara 3 – domani ore 16.30

Giorgione – Calcio Sicilia (gir.A)

Savona – S.Nicolò Notaresco (gir.B)



GIOVANISSIMI DILETTANTI

Gara 1

Tau Altopascio - Donatello (girone A) 3-2

Calcio Sicilia - Urbetevere (girone B) 1-1

Gara 2 – oggi ore 18.00

Vis Nova Giussano - Donatello (gir.A)

Nick Calcio Bari - Calcio Sicilia (gir.B)

Gara 3 – domani ore 18.00

Tau Altopascio - Vis Nova Giussano (gir.A)

Urbetevere - Nick Calcio Bari (gir.B)









