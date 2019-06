Partite : Final six Giov.Dil.: Tau Altopascio, buona la prima! Inviato da Lorenzo Martinelli 33 letture ) Il gran giorno è arrivato. Il Tau Altopascio inizia il suo percorso alle finali nazionali Giovanissimi Dilettanti e, in gara-1 del triangolare di accesso alla finalissima che vale...



... lo Scudetto, affronta i pari-età del Donatello.



Tau Calcio Altopascio - Donatello 3-2

TAU CALCIO: Di Biagio, Giannotti, De Vita, Ceccarelli, Quilici, Cecilia, Bartolini, Oliva, Manfredi, Rocco, Tirinnanzi. A disp.: Calus, Marioni, Carmignani, Vitolo, Ceraolo, Vitrani, Fiorentini, Gigante, Lleshi. All.: Pucci.

DONATELLO: Groaz, Manitta, Tell, Quaino, Saro, Sottila, Ancona, Galasso, Florio, Grizzo, Brichese. A disp.: Bini, Grassi, Addobbati, Vattolo, Sambo, Selva, Presti, Bernardis, Gardisan. All.: Moras.

ARBITRO: Zanotti di Rimini, coad. da Gaddoni di Faenza e Bertozzi di Cesena.

RETE: 10' Manfredi, 15' Giannotti, 23' Sottila, 43' Addobbati, 73' Vitrani.

Inizia come meglio non si può la gara d'esordio degli amaranto di Gabriel Pucci. Al 10' Rocco serve Tirinnanzi che effettua poi un gran cross, perfetto per l'inserimento di Manfredi che firma la rete dell'uno a zero. Il Donatello accusa il colpo, il Tau ne approfitta per continuare a spingere. Di Vita, con un gran tiro al volo, impegna Groaz in una parata in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina uno schema fa arrivare la palla a Giannotti che, con un tiro potente leggermente deviato, insacca il punto del raddoppio. Al 23' però il Donatello dimezza lo svantaggio; decisiva ancora una volta una palla inattiva, nuovamente un calcio d'angolo che consente a Sottila - in proiezione offensiva - di battere Di Biagio. Due a uno è il risultato con il quale si concludono i primi trentacinque minuti di gioco.

La rimonta del Donatello prosegue in avvio di ripresa; dopo pochi minuti infatti è il neo-entrato Addobbati a realizzare la rete del due a due. Il secondo tempo scorre senza grosse emozioni ma, quando la gara sembra avviata a chiudersi in parità, ecco un nuovo spunto dei nerazzurri, che si riportano in vantaggio grazie a un gol di Vitrani. Questa volta è il vantaggio definitivo, di misura, sofferto ma preziosissimo, che consentirà ai ragazzi di mister Pucci di stare a guardare domani lo scontro fra la Vis Nova (che oggi ha riposato) e gli avversari odierni del Donatello, in attesa di tornare in campo mercoledì, proprio contro i brianzoli.









