Anteprima : Domani in edicola il nuovo numero di Calciopiù Inviato da Sonia Nuzzi 13 letture ) Abbiamo appena finito di impaginare l’ultimo numero di giugno di Calciopiù, un numero in controtendenza col periodo, che vede diminuire sensibilmente l’attività calcistica e,...





... di conseguenza, le pagine del giornale. E invece il numero 24 di Calciopiù torna a 40 pagine!



Uno sforzo notevole per offrirvi il racconto tutto quello che sta ancora succedendo sui campi sportivi, ma anche tante foto di tutti gli eventi più importanti di questi ultimi giorni (tornei, finali nazionali e regionali). Ma non solo. Con la stagione 2018-2019 praticamente in archivio, ecco tutte le anticipazioni sulla prossima, dagli organici completi di tutti i campionati (dalla Promozione ai Giovanissimi), alle indiscrezioni sui movimenti del mercato (sia dei dilettanti che del settore giovanile). E poi, come di consueto, gli “speciali” sulle società toscane (e oltre…) che hanno il piacere di condividere sulle nostre pagine, bilanci, previsioni, progetti e novità del loro futuro.



Tanti motivi per non farsi scappare, in edicola e on-line, la nuova copia di Calciopiù, da domattina in edicola e on-line!







