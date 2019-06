Siamo giunti alla penultima tappa della Classifica Meritocratica, si sono giocate solo le finali dei tornei regionali nella ormai consueta e sempre suggestiva cornice delle Due Strade.



La prima finale, quella dei Giovanissimi 2004, ha visto la vittoria della Cattolica Virtus che conquista anche la terza posizione del ranking (ultima rimasta incerta fino in fondo) e la vetrina settimanale.

Il Tau Altopascio ha trionfato nella seconda, quella degli Allievi 2002, alzando l'ultimo trofeo assegnato in Toscana come a voler ribadire la supremazia esercitata in questa stagione, diventando SocietàPiù.

L'epilogo conclusivo ci sarà dopo il termine delle Final Six dov'è impegnato il solo Tau, ultima toscana ancora in attività: non è da scartare l'ipotesi di una sorpresa finale. Certo è che ci saranno tutte le curiosità e le statistiche della classifica meritocratica per Società.





SocietàPiù della settimana: Tau Calcio Altopascio



Vetrina della settimana: San Michele Cattolica Virtus



Maggior numero di punti fatti: 23 San Michele Cattolica Virtus; Tau Calcio Altopascio



Miglior balzo in classifica: dalla 4° posizione alla 3° posizione San Michele Cattolica Virtus