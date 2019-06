Varie : La Rappresentativa LND Under 17 al Trofeo Shalom Inviato da Sonia Nuzzi 8 letture ) Si svolgerà dal 27 al 30 giugno a Benevento, la 35ª Edizione del Trofeo Shalom, una manifestazione riservata alla categoria Under 17 alla quale parteciperà per la prima volta la...



... Rappresentativa LND di pari età. Vi prenderanno parte sei clubs divisi in due gironi: Juve Stabia, Cassino, Grippo nel Girone A e Cavese, Casertana e la LND Under 17 nel B.

Presenti il Capo Delegazione della Rappresentativa LND U17 Arcangelo Pezzella, il Presidente del Coni regionale Mario Collarile, il Presidente AIC sezione di Benevento Nazzareno Mignone e Giulio Iacoviello Vice Presidente FIGC regionale Friuli Venezia Giulia.

“E’ motivo di orgoglio – ha commentato il numero uno della LND Sibilia – che in un’area interna della Campania si disputi un torneo di livello in grado di incentivare l’attività giovanile. Bisogna insistere sui veri valori dello sport e sulla base ben rappresentata dai giovani che sono il nostro futuro”.



CONVOCATI

Quattro i toscani nel gruppo dei convocati per il Torneo Shalom; scopriamoli nell'elenco completo:



Portieri: Federico Siani (Agrumentum), Francesco Ombra (Bibbiena), Alfonso Mauro Carretta (Lavello)

Difensori: David Arkaxhiu (Chisola), Vincenzo Daleno (Barletta), Luca Zanetti (Legnago Salus), Tommaso Salucci (Castelfiorentino), Nicolò Dagasso (Chisola), Simone Tutino (Sambiase Lamezia)

Centrocampisti: Nicola Sartori (Levico Terme), Simone Tronchin (Montebelluna), Mattia Pio Di Noia (Bari), Michele Convito (Castel del Piano), Bilale Galdoune (Bergamo), Gianluca De Leo (Tombolo Vigontina)

Attaccanti: Manuel Bernardi (Cesena), Luca Lombardi (Recanatese), Mattia Sessa (Picerno), Gianmarco Mariconda (Avellino), Mattia Gaddini (Altopascio), Lorenzo Braconi (Castelfidardo), Nicolas Boiga (Loanesi San Francesco)

STAFF – Capo Delegazione: Arcangelo Pezzella; Allenatore: Salvatore D’Urso; Allenatore in seconda: Stefano Mannelli, Allenatore portieri: Savino Freda; Medico: Giuseppe Bova; Osteopata: Caterina Giuliani; Segreteria: Fabio Ferrari; Magazziniere: Walter Ciolli



IL PROGRAMMA

Girone A

Juve Stabia

Cassino

Grippo

Girone B

Rappresentativa Nazionale LND Under 17

Cavese

Casertana



Calendario

27 giugno Juve Stabia-Cassino (ore 16.15), Cavese-Casertana (ore 18.30)

28 giugno Rappresentativa LND U17-Casertana (ore 16.15), Grippo-Juve Stabia (ore 18.30)

29 giugno Grippo-Salernitana (ore 16.15); Rappresentativa LND U17-Cavese (ore 18.30)

30 giugno Gare di Finale e Premiazioni







