Varie : Domani al via le Final Six Allievi e Giovanissimi Dil. Inviato da Sonia Nuzzi 12 letture ) La lunga attesa è quasi terminata, da lunedì prenderanno il via le “final six” dei campionati Under 17 e Under 15 Dilettanti. In campo anche il Tau Calcio Altopascio...





... che difenderà i colori della Toscana fra i Giovanissimi 2004.

Questo il programma completo:



ALLIEVI UNDER 17

GIRONE A: Nuova Tor Tre Teste (Roma), Calcio Sicilia (PA), Giorgione (TV)

GIRONE B: Olginatese (LC), S.Nicolò Notaresco (TE), Savona



Il programma – 1ª giornata

Lunedì 24 ore 16.30:

NUOVA TOR TRE TESTE – GIORGIONE

comunale S.Pietro in Vincoli (RA)



OLGINATESE - SAVONA

campo “Capanni” Savignano sul Rubicone (FC)



2ª giornata - Martedì 25 ore 16.30

3ª giornata – Mercoledì 26 ore 16.30



LA FINALE

Venerdì 28 ore 17.00 “San Marino Stadium”





GIOVANISSIMI UNDER 15

GIRONE A: Tau Calcio Altopascio (LU), Vis Nuova Giussano (MB), Donatello (UD)

GIRONE B: Calcio Sicilia (PA), Nick Calcio Bari (BA), Urbetevere (Roma)



Il programma – 1ª giornata

Lunedì 24 ore 18.00:

TAU CALCIO ALTOPASCIO - DONATELLO

”Benedetti” San Vittore di Cesena (FC)



CALCIO SICILIA – URBETEVERE

campo “Soprani” San Zaccaria (RA)



2ª giornata - Martedì 25 ore 18.00

3ª giornata – Mercoledì 26 ore 18.00



LA FINALE

Venerdì 28 ore 19.00 “San Marino Stadium”



Su Calciopiù in edicola e on-line da martedì scorso, presentazione dettagliata delle avversarie del Tau Altopascio.







