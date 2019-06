Partite : Lo scudetto dell'Under 17 di C di nuovo al Pordenone Inviato da Sonia Nuzzi 8 letture ) E’ stata giocata ieri sera, allo stadio “Capanni” di Ravenna, la finale scudetto del campionato Under 17 di Serie C; di fronte c’erano Pordenone e Renate (MB).





La vittoria è andata alla squadra del Pordenone che ha battuto il Renate ai calci di rigore (7-6) dopo che la gara si era conclusa sul 2-2.





Le due squadre avevano conquistato la finale dopo aver superato Juve Stabia (i friulani) e Paganese (i brianzoli), nella semifinali disputate a Savignano e Russi.

Si è trattato di una finale blasonata, fra due società titolate: il Pordenone è infatti arrivato a questo appuntamento da campione in carica della categoria, mentre il Renate ha schierato in campo molti ragazzi Campioni d'Italia Under 16 di Serie C della scorsa stagione.







