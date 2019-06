Si svolgerà nel tardo pomeriggio (inizio ore 18.00), presso il campo sportivo ‘Benelli’ di Lido di Camaiore “La partita del Centenario”, organizzata dall’associazione ...



... Orgoglio Bianconero dei festeggiamenti per i primi cento anni del calcio viareggino. L’invito era esteso a tutti coloro che sono stati in qualche modo legati al Viareggio Calcio.

La partita del Centenario (a ingresso libero) ha come primo obiettivo quello di raccogliere donazioni per sostenere la Croce Verde e la Misericordia di Viareggio e l’associazione FenomenAle; per la sua realizzazione, un caloroso ringraziamento, da parte degli organizzatori, a Tomaso Sebastiano Pes della Pts per avere contribuito alla realizzazione dei completino ufficiali per la partita; al Lido di Camaiore calcio (presidente Ugo Dini, segretario generale Mario Santini); e a tutti coloro che, con grande senso di appartenenza, hanno fatto emergere l’orgoglio bianconero, radicato in chi ha indossato, anche per poco tempo, la maglia del Viareggio nella sua storia centenaria.