Dilettanti : E' quasi certo, anzi sicuro: Legnaia di nuovo in Prima! Inviato da Sonia Nuzzi 27 letture ) Scaduto ieri alle 12.00 il termine per fusioni, accorpamenti e cambi di denominazione, trapela qualche indiscrezione, anche se manca ancora l’ufficialità, che arriverà col prossimo C.U....





... la cui uscita è prevista per l’inizio della prossima settimana.



Da fonte (quasi) certa apprendiamo che c’è aria di ripescaggio per l’Audace Legnaia. La storica società di via del Pollaiolo/via Dosio, retrocessa sul campo in Seconda Categoria dopo una stagione tribolata, a seguito di una fusione per…incorporazione con Le Piagge (che cessa l’attività), ne acquisisce il titolo sportivo e quindi la possibilità di iscriversi di nuovo alla Prima Categoria.



Sarà quindi di nuovo Prima per la storica società fiorentina, “virtualmente” retrocessa solo per poche settimane…







