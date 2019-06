La finale scudetto del campionato Under 17 di Serie A e B se la aggiudica l’Inter. I nerazzurri di Zanchetta battono nella finale di Ravenna (disputata ieri sera) la Roma...



...col punteggio di 3-1. Grande mattatore della serata l’attaccante Esposito, che mette a segno una splendida tripletta e regala all’Inter l’ottavo scudetto di categoria, il terzo negli ultimi 6 anni!

Per l’Inter si tratta del primo titolo stagionale, dopo aver perso la finale nelle categorie Under 16, Berretti e Primavera.



Ecco il tabellino della gara:



Roma - Inter 1-3

ROMA: Boer (86' Trovato); Tomassini, Tripi, Buttaro, Suffer; Bove, Astrologo (41' Ciucci), Milanese (67' Tueto Fotso); Cancellieri, Agostinelli (41' Ciervo), Zalewski. A disp.: Morichelli, Muteba, Aglietti, Carlucci, Travaglini. All.: Piccareta.

INTER: Stankovic; Moretti, Cortinovis (79' Alcides Dias), Pirola, Dimarco; Cester (79’ Casadei), Squizzato, Mirarchi; Oristanio (62' Simic); Esposito, Bonfanti (51' Gnonto). A disp.: Tononi, Sottini, Wieser, Sangalli, Sakho. All.: Zanchetta.

RETI: 37’, 64’ e 66’ rig. Esposito, 76’ autorete Pirola.

NOTE: all’87’ rigore per la Roma calciato da Cancellieri e parato da Stankovic.