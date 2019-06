Manca solo l’ufficialità, che arriverà sul prossimo C.U., ma sembra ormai certo che il San Quirico d’Orcia farà parte dell’organico del prossimo campionato di Promozione!





La squadra senese era prima nella lista dei ripescaggi per aver vinto i play off. Se si libereranno altri posti toccheranno, nell’ordine, a Saline e Serricciolo.



Sempre per quanto riguarda la Promozione, la fusione ormai certa (anche se al momento non ancora ufficializzata) fra Fratres Perignano (promosso in Eccellenza) e Pecciolese (che libererà di fatto un posto), consentirà di mantenere l’organico a 48 squadre e di conseguenza alla suddivisione in tre gironi da 16, senza squadre in sovrannumero, come invece si era ipotizzato in un primo momento.